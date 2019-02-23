2019-02-23T15:17:38+03:00
Общество

Волгоградскому школьнику, разыскавшему по объявлениям маме лекарство, вручили медаль

Ваню Шитика наградили медалью «За спасение жизни»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ване медаль вручал лично начальник регионального ГУ МЧС генерал-майор Олег Гребенюк.Ване медаль вручал лично начальник регионального ГУ МЧС генерал-майор Олег Гребенюк.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Тринадцатилетний Ваня Шитик из Волгограда - худенький скромный мальчуган с большим сердцем. Это его трогательные объявления, написанные от руки на школьном тетрадном листе с криком о помощи, разлетелись на всю страну. Это он смог всколыхнуть общественность и спасти свою маму от тяжелой болезни. За это накануне Дня защитника Отечества волгоградские спасатели наградили Ваню медалью - «За спасение жизни».

Вот такая медаль "За спасение жизни" теперь будет напоминать Ване о его поистине героическом поступке. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Вот такая медаль "За спасение жизни" теперь будет напоминать Ване о его поистине героическом поступке.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В ГУ МЧС по Волгоградской области прошло торжественное мероприятие. По традиции к 23 февраля награждали особо отличившихся сотрудников. Но в этом году на торжество, кроме сотрудников МЧС и юных кадетов, пригласили и тех отважных юных волгоградцев, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях. Среди приглашенных гостей оказался и Ваня Шитик.

«Помогите вылечить маму!».Всего одно трогательное объявление, написанное ребёнком от руки... Оно спасло жизнь его маме.

Напомним, в августе 2018-го этот мальчик в порыве отчаяния повесил на подъездной двери объявление, написанное еще неровным школьным почерком: «Уважаемые жильцы. Просим вас не быть черствыми и неравнодушными, очень нужно лекарство Нимотоп! Помогите вылечить маму! Спасибо, Иван». Волгоградцы просто не смогли пройти мимо, и просьба понеслась волной по соцсетям. Потом ее подхватили и журналисты «Комсомолки». Так история Вани и его больной мамы стала известна на всю страну. По всей России неравнодушные люди искали для мамы Светланы редкое лекарство «Нимотоп». И нашли. Причем не только медикаменты, но и врача, который сделал волгоградке уникальную операцию, и сегодня женщина практически здорова.

Так что маленький Иван оказался действительно большим и настоящим мужчиной. Защитником, теплые слова в адрес которых звучат сегодня 23 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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