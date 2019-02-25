Активный отдых по-волгоградски: где поймать, куда поехать, на чем проехать

РЫБАЛКА

По азарту и накалу страстей рыбалка не уступает охоте, благо для этого в Волгоградской области отличные условия: несколько водохранилищ, Средне-Ахтубинская пойма, реки Волга и Дон. Рыбу ловят у нас круглый год.

Рыбные места Волгоградской области

Истинный рыбак с радостью похвалится уловом, но не готов рассказать про свои места лова. К счастью, некоторые любители посидеть с удочкой раскрыли свои секреты. Вот ТОП 5 мест в Волгоградской области, где ждет хорошая рыбалка:

1. Река Дон (рядом с хутором Вертячий). В окрестностях много турбаз с услугами профессиональной ловли рыбы, но для истинных ценителей лучше отъехать подальше и половить судака, щуку, окуня в диких природных условиях. Правда, для этих целей понадобится авто с полным приводом.

2. Волгоградское водохранилище, поселки Горный Балыклей. Песковатка, Оленье. Большая акватория и длинная береговая линия позволяют выбрать себе место по душе. При должном умении и толики везенья тут можно поймать сома, судака весом в 5 кг или ерша.

3. Река Ахтуба. Опытные рыбаки советуют половить на ней в нескольких местах:

- х. Солодовка. В его районе ловится щука, судак, окунь, много плотвы и жереха;

- х. Царев. В ериках вокруг есть язь, щука, судак, окунь. Главное, не застрять и преодолеть многочисленные броды.

- Рядом с хуторами Каршевитое, Коновалов, Глухой хорошо идет сазан, линь, окунь.

4. Цимлянское водохранилище. В районе Нижнего Чира традиционно много леща, сазана, карася, щуки, плотвы.

5. Река Волга у Покровка в Ленинском районе. До села идет асфальтированная дорога, но ближе к Волге много ериков и нужен полноприводный автомобиль.

Транспорт

Проблема этих мест – доступность. Там, куда легко добраться на общественном транспорте или легковом автомобиле, все рыбные места заняты. Поэтому и едут истинные рыболовы пораньше, да подальше от асфальтовых дорог, чтобы поймать свою золотую рыбку. В таком случае одного рюкзака с прикормкой, блеснами и удочкой недостаточно. Нужна палатка, если едем зимой – печка, а если летом в мае-июне, то противомоскитные средства. В итоге получается большое количество нужных вещей, с которыми надо доехать и вернуться.

В таких условиях выбор правильного транспорта важная задача. В качестве вместительного, комфортного и проходимого авто советуем обратить внимание в сторону пикапов. Например, модель Amarok от немецкого концерна Volkswagen обладает:

- Проходимостью. Прежде чем добраться до места рыбалки приходится ехать по пересеченной местности. Брод глубиной полметра автомобиль преодолеет в стандартной комплектации. Дорожный просвет – 203 мм.

- Мощность. Многие из тех, кто давно увлекается рыбалкой, владеют катерами или лодками. Трехлитровый дизельный V6 с уверенностью довезет тяжелый прицеп до места назначения.

- Вместительность. Объем багажника Amarok – 2520 л. Места хватит, чтобы разместить все, что необходимо для рыбалки.

ОХОТА

И так охота. Есть членский билет, оружие зарегистрировано и прочие правовые формальности улажены, но остается главный вопрос: где дичь?

Жителям Волгоградской области повезло, практически в каждом районе у нас от 2 до 4 охотхозяйств, в которых можно оформить путевку. Помним, что охотхозяйства бывают разные:

- Частные. В этом случае владелец определяет цену путевки.

- Общедоступные. При наличии билета сезонная путевка будет стоить около 650 рублей. Цена – небольшая, но количество желающих – велико, в итоге дичи может и не хватить.

- Волгоградское общество охотников и рыболовов. Путевки выдают только после оплаты вступительного и членского взносов.

На первое время лучше выбрать разовую или сезонную путевку.

Места для охоты

Благодаря разнообразию природы в Волгоградской области охотятся на птицу (утка, гусь, селезень, фазан, перепел, куропатка), кабана, косулю, зайца, лиса и конечно же волка. Необходимо только соблюдать правила и следить за открытием сезона охоты на ту или иную дичь. Актуальную информацию можно найти на сайте регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Фото: Волга-Раст.

Например, до конца февраля разрешается добывать кабана, шакала, волка, бобра, ондатру, енотовидную собаку, куницу. Весенний сезон в этом году начнется в южных районах с 30 марта, а в северных с 8 апреля.

За советом куда лучше поехать мы обратились эксперту – Ивану Сергеевичу С. За свои 40 лет он изъездил не только всю Волгоградскую область, но и соседние: Калмыкию, Саратов, Астрахань.

Зимой он ездит в Новоаннинский и Суровикинский районы на зайца. «Раньше, - говорит Иван Сергеевич, - ездил в Среднюю Ахтубу и Городищенский район, но сейчас зайца тут стало мало, а желающих поохотиться на них наоборот много».

На пернатых наш эксперт охотится весной: на утку ездит в южные районы области, а на гуся в Жирновский район и в Новоаннинский.

Транспорт

Иван Сергеевич, охотник со стажем, давно отказался от отечественных авто. Проверенные советские внедорожники подходят, когда живешь от места охоты не дальше 100 км, а лучше 50. Иван Сергеевич говорит, что для удачной охоты приходится далеко отъезжать от Волгограда. Типичный выезд – 200-300 км по асфальту и далее примерно еще 100 км по степям. Российские модели в этом случае неудобны: подводит комфорт и неоправданно высокий расход горючего.

Фото: Волга-Раст.

Свой выбор остановил он на пикапе, т.к. у авто хорошая проходимость и грузоподъемность. Опыт эксплуатации авто показал, что не ошибся, в качестве плюсов у своего Amarok Иван Сергеевич выделяет:

- Разграничение зон. Пассажирская – это чистая, в которой тепло; багажник – грязная, холодная. Выбрал для себя практичный вариант модели от Volkswagen с кунгом. В закрытом багажнике перевозит вещи (одежда, сапоги), трофеи с охоты. После охоты заехал на мойку и отмыл поддон кузова за 10-15 минут. Решилась проблема с запахом в салоне после охоты, не надо каждый раз делать полную химчистку.

- Вместительность. Ездит с друзьями, поэтому нужен вместительный автомобиль, внутри которого есть место для 4 взрослых, вещи при этом свободно умещаются в багажнике.

- Большой багажник. Полезная площадь платформы – 2,5 кв.м, плюс откидной борт. Один раз брали квадроцикл, который закрепили и спокойно везли с собой. Удобство в загрузке-разгрузке вещей, на это все тратится минимум времени.

- Проходимость. Осенью после дождей грунтовку размывает, но высокий клиренс и полный привод с гарантией довезут до точки. Благодаря широкой колее и низкому центру тяжести можно без страха ездить по оврагам и балкам. Amarok вдоль склона едет под углом 50 градусов.

Фото: Волга-Раст.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Amarok можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

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