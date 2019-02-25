Итоги голосования за благоустройство парков подвели в Волгограде

В 2019 году волгоградцам уже второй раз предложили проголосовать за парки и скверы, которые предлагают благоустроить в Волгограде по программе «Комфортная городская среда» в ближайшие годы. В рейтинговом голосовании 20 и 21 февраля участвовали четыре новых территории, остальные получили свой рейтинг в марте 2018-го. Мэрия подвела итоги и расставила парки и скверы по рангу. Первый в очереди на обновление в 2019 году - правый склон поймы реки Царицы (левый делали в прошлом году). Следующие на очереди - второй этап благоустройства парка «Юбилейный» в Красноармейском и сквера у «Гасителя», там работы тоже начали в 2018-м. Наверняка войдут в программу этого года и сквер у 7-й больницы на улице Казахской. А также центральная набережная, которая за счет средств федеральной программы получит средства на дополнительное озеленение. Возможно, выделенных средств хватит еще на один-два сквера. Остальные общественные территории будут ждать обновления еще несколько лет. В списке очередники расписаны вплоть до 2022 года.

- В рейтинговом голосовании 2019 года приняли участие 55 701 человек, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Какие парки и скверы обновят в Волгограде по программе «Формирование комфортной городской среды» до 2022 года

(чем выше в рейтинге, тем скорее начнется благоустройство)

1. правый склон поймы реки Царицы, Ворошиловский район;

2. вторая очередь парка «Юбилейный», Красноармейский район;

3. сквер у парохода «Гаситель», Ворошиловский район, 2 этап;

4. улица Казахская рядом с больницей №7, Советский район;

5. озеленение Центральной набережной;

6. ул. Островского, Центральный район;

7. ул. Волгодонская, Центральный район;

8. парк Аттракционов, Тракторозаводский район;

9. парк Гагарина, Краснооктябрьский район;

10. парк в микрорайоне «Долина», Советский район;

11. территория в границах ул. Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии, Дзержинский район;

12. Сурский сквер, Центральный район;

13. площадь у загса Советского района;

14. парк «70-летия Победы» на проспекте Ленина (от Возрождения до ул. 39-й Гвардейской), Краснооктябрьский район;

15. пешеходная зона улицы Дзержинского (от пр. Ленина до ул. Шурухина), Тракторозаводский район;

16. сквер в 503 мкр на ул. Кирова, Кировский район;

17. «Старый парк» в поселке Металлург, Краснооктябрьский район;

18. спортплощадка у домов 73, 75 на улице. Привокзальной, Тракторозаводский район;

19. сквер по ул. Профсоюзной, Ворошиловский район;

20. улица Мира, Центральный район.

Напомним, в 2018 году средств хватило на благоустройство семи общественных территорий Волгограда - левого склона поймы Царицы, сквера Пушкина и сквера у Гасителя, парков «Сказка» и «Юбилейный», а также тротуаров на улице Комсомольской и проспекте Ленина.