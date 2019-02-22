Жуткое ДТП на трассе под Волгоградом: шесть взрослых и трехлетний ребенок в больнице

Крупная авария с пострадавшими произошла днем 22 февраля в Волгоградской области на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Лоб в лоб столкнулись две «Хендэ Солярис». Семь человек в том числе ребенок получили травмы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, случилось это примерно в 12.10 на 499-м километре автодороги. Этот участок трассы находится в Камышинском районе. Вокруг степь, поэтому зимой здесь часто возникают низовые метели. Именно из-за них этой зимой уже несколько раз закрывали в непогоду дорогу для транспорта. Сегодня в Волгоградской области опять бушует сильный ветер. Видимость на трассе плохая. Это, вероятнее всего, и стало причиной ДТП.

22-летний водитель «Хендэ Солярис» с другом мчались по направлению из Камышина в Саратов. В какой-то момент их машину закрутило и вынесло на встречную полосу. На беду в обратном направлении в этот момент на таком же «Солярисе» ехала семья с ребенком. Удар был такой силы, что машины разбросало по обочинам. Обе всмятку.

В одной из иномарок ехали пять человек. Все они получили травмы, но живы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в больницу с места ДТП увезли водителя-виновника аварии и его 21-летнего пассажира. Сильно пострадали и пять человек, которые находились во второй иномарке: 45-летний водитель, его женщины пассажирки - 41 года, 21 и 28 лет, а также трехлетний ребенок.

- По факту ДТП идет проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - уточняют в ведомстве.