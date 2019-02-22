2019-02-22T08:51:59+03:00
Общество

Приостановление газоснабжения только на законных основаниях

Волгоградцам рассказали, за что могут отключить газ
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Причиной отключения газа могут стать нарушения в работе дымвентканалов.Причиной отключения газа могут стать нарушения в работе дымвентканалов.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В связи с участившимися обращениями потребителей природного газа по поводу приостановки газоснабжения в жилых домах из-за нарушений правил использования газа в быту ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» разъясняют следующее.

Одной из самых частых причин подобных отключений являются нарушения в работе дымвентканалов (дома по ул. Шумилова, Кузнецова и др.). Данные отключения производятся на основании писем управляющих компаний с приложением актов о непригодности дымовых и вентиляционных каналов для предотвращения ЧП, связанных с угарным газом.

Необходимо отметить, что отравление угарным газом происходит при нарушении естественной тяги или ее полном прекращении. Отравление наступает незаметно, так как угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха.

Также одной из причин отключения является грубое нарушение правил эксплуатации газоиспользующего оборудования абонентами, как это произошло в доме на ул. Мукачевская, где абонент незаконно подключил свое газовое оборудование к газораспределительной сети, рискуя жизнями жителей всего дома.

Абоненты, у которых выявляются такие нарушения, зачастую препятствуют доступу сотрудников АО «Волгоградгоргаз» и ООО «Газпром газораспределение Волгоград» для приостановки газоснабжения. В таких случаях у работников газовой службы отсутствуют полномочия для вскрытия квартир. Однако в соответствии с законодательством эксплуатация газоиспользующего оборудования в подобных ситуациях запрещена, так как угрожает здоровью и жизням жильцов всего дома.

Поскольку технической возможности для отключения отдельных квартир нет, газоснабжение в таких случаях приостанавливается по стояку подъезда с целью оперативного предотвращения ЧП и обеспечения безопасности граждан (п. 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 №410).

После отключения квартир с нарушениями газоснабжение в остальных квартирах сразу же возобновляется. Подача газа в квартирах с обнаруженными неисправностями восстанавливается после их устранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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