АО «Российский аукционный дом» сообщает
Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены (английский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк по лоту №1, назначенного на 14:00 (мск) 21.03.2019г.:
Лот №1:
Нежилое помещение №V, назначение: нежилое, этаж: 1, площадь: 355 кв.м., расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, д.9А, c кадастровым номером 34:34:000000:49836
Начальная цена Объекта – 12 854 000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка – 1 285 400 руб.
Шаг аукциона – 500 000 руб.
Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU