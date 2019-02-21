Эпидемия гриппа: Волгоград среди трех самых болеющих городов страны

Волгоград еще неделю назад накрыла эпидемия гриппа. Правда, местные ведомства этот факт предпочли умолчать. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на неделе с 11 по 17 февраля 2019 года уровень заболеваемости в Волгоградской области хотя и подскочил в полтора раза, но все же на 5,3% не дотянул до эпидпорога. Вирусы подкосили более 25 тысяч человек, из них 13,5 тысячи - в Волгограде. А по данным петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева за ту же неделю, по населению в целом в Волгограде эпидемический порог превышен на 88,5%. При этом город-герой возглавил антирейтинг, заняв третье место в России по уровню заболеваемости. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, по данным на вечер 21 февраля закрыты на карантин полностью 20 школ области, в том числе четыре в Волгограде - школы №61, №72, №87 и №88. Частично приостановлены занятия еще в 23 школах региона.

Причем больше всего вирусы уложили в постель взрослых волгоградцев. В этой возрастной группе заболеваемость на 107,8% выше средних пороговых значений. Среди детей от 7 до 14 лет показатель превышен на 41,4%. Это самый высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди регионов Южного федерального округа. Побил Волгоград рекорды и по всей стране, войдя в тройку антилидеров. Больше гриппующих только в Ставрополе, где эпидпорог превышен на 89,5%, и в Пскове, где показатель перепрыгнули сразу на 125%.

- В Южном федеральном округе пороги также превышены по населению в целом в Симферополе (56,4%), Севастополе (18,9%) и Астрахани (18,9%), - сообщили в НИИ гриппа.

В целом по стране заболеваемость гриппом составила 5,1 случая на 100 тысяч населения, что выше среднего порога интенсивности эпидемии. Такая же ситуация и с острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом значительное увеличение заболеваемости специалисты зафиксировали в трех федеральных округах, в том числе на 24,2% в ЮФО. Главную роль в общей статистике сыграл Волгоград.

Радует то, что в целом по России эпидемия гриппа пошла на спад.

- По-видимому, на прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла пика, - отмечают в докладе специалисты Национального референс центра по гриппу.