SKODA OCTAVIA: портрет на фоне зимы

ŠKODA OCTAVIA ориентирована на то, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальный уровень комфорта и безопасности, независимо от погодных условий и ситуации на дороге. Насколько авто справляется с поставленными задачами, и что думают о зимней эксплуатации сами автовладельцы?

НАБОР ОПЦИЙ ДЛЯ ЗИМНИХ ПОЕЗДОК НА ŠKODA OCTAVIA

В зимний пакет, который можно вместе с ŠKODA OCTAVIA купить у официального дилера, входят:

- камера заднего вида с интегрированным омывателем. Погодные условия России большую часть времени оставляют камеру заднего вида непригодной для использования: пыль, грязь и брызги лишают автолюбителя полноценного обзора. Камера в ŠKODA OCTAVIA подключается к системе штатного омывателя и позволяет автолюбителю всегда быть в курсе того, что происходит позади транспортного средства;

- электрический обогрев заднего и ветрового стекол;

- система подогрева обоих рядов сидений;

- подогрев рулевого колеса.

Разнообразие способов улучшить зимнюю эксплуатацию ŠKODA OCTAVIA от Волга-Раст.

На что еще можно обратить внимание потенциальным покупателям:

- наличие в большинстве комплектаций полноценной системы ESC с электронной блокировкой дифференциала EDS, и Multi Collision Brake[1], что позволяет автомобилю точно проходить повороты и сложные участки трассы, а также снизить риск повторного столкновения с преградой или другой машиной;

- Front Assist[2] – интеллектуальная система предупреждения и автоматического торможения при вероятности аварийной ситуации;

- специальный контроль «слепых» зон Blind Spot Detection[3];

- система Lane Assist[4] для отслеживания правильности передвижения по дорожной разметке – при желании водитель может отключить её и ориентироваться только на свое зрение и ощущение дорожной ситуации;

ŠKODA OCTAVIA от дилера с зимним пакетом – гарантия безопасности поездок.

- полный набор стандартных систем безопасности, начиная от тормозного ассистента и антиблокировочной системы ABS[5], заканчивая системой, предотвращающей пробуксовку колес при резком ускорении (ASR[6]);

- интегрированный помощник старта (есть в вариациях с АКПП и механической коробкой передач) – позволяет на подъемах увеличивать давление в тормозной системе до начала движения;

- стоп-сигналы с мигающим эффектом, позволяющие сделать автомобиль заметным для других водителей.

ОСНОВНЫЕ НЮАНСЫ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ŠKODA OCTAVIA

Наиболее правдивую оценку компактному авто в условиях зимнего использования способны дать те, кто уже приобрели его и опробовали в течение, как минимум, одного сезона. Расскажем прямо сейчас, что думают о ŠKODA OCTAVIA A5, A7 и других модификациях российские автолюбители.

Андрей, «Drive2»: «Отличный автомобиль для любой зимы: снежной, морозной или с периодическими потеплениями. Очень выручают «умные» системы, особенно Front Assist и EDS, а к опциям безопасности вообще нет претензий. Один раз неудачно развернулся и «поцеловался» с Ауди, и если бы не автоматическое торможение, то мог бы врезаться в него еще раз из-за сильного гололеда. Рекомендую всем сразу ставить шипованные шины – один раз потратитесь, зато не будете бояться выезжать в любую погоду.»

Марина, «Drive2»: «Ездим с мужем на ŠKODA OCTAVIA tour больше 10 лет и ни разу не попадали в аварии зимой. С запуском двигателя тоже особых проблем нет. Например, когда было -28, наша девочка спокойно завелась, а салон прогрелся буквально за 5-6 минут. Зимний пакет заказали года два назад - и не пожалели: путешествовать стало еще приятнее и безопаснее.»

Зимний пакет от Волга-Раст для ŠKODA OCTAVIA – гарантия прогрева в сильные морозы.

Павел Степанович, «Drive2»: «Изначально выбирал машину, на которую можно положиться в сильные холода, поскольку по работе приходится ездить каждый день по 5-6 часов. В конце-концов, остановился на последней версии ŠKODA OCTAVIA RS с двухлитровым бензиновым мотором на 220 л. с. Дополнительно потратил тысяч 40 на зимний пакет, плюс установил зимнюю резину. Авто радует, прежде всего, проходимостью, быстрым прогревом и разгоном, а также отличной видимостью при низких температурах за окном.»

Юлия, «Drive2»: «Получила ŠKODA OCTAVIA A7 в подарок от любимого человека в конце осени. Сразу решила, что буду устанавливать зимний пакет опций, чтобы чувствовать себя на дороге комфортно и безопасно (вожу уже 7 лет и прекрасно знаю, каково это, ехать сквозь метель с залепленным снегом стеклом!). Больше ничего не «доделывала» и в целом всем довольна: в салоне тепло, стекла очищаются даже в -20, ни разу за зиму не заносило. Особенно порадовала крепкая подвеска.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55

[1] Еск с ЕДС, ХДС+ и Мультиколлюжн Брейк

[2] Фронт Ассист

[3] Блайнд Спот Детектион

[4] Лейн Ассист

[5] ЕДЛ и АБС

[6] ЭмЭсР и АЭсЭр

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