Ни снег, ни дождь не помешают: «Волгоград Арену» готовят к началу футбольного сезона

До старта весенней части футбольного турнира Олимп-Первенство ФНЛ остается меньше двух недель. Уже 3 марта «Ротор» будет принимать у себя московский «Спартак-2». Команда практически сформирована, состав наигран. «А как же стадион? Поле хоть готово к играм?» - переживают болельщики. Не волнуйтесь - поле уже отогрели, коммуникации подготовили, на «Волгоград Арене» идут последние приготовления. В чем лично смог убедиться сегодня корреспондент «КП-Волгоград».

Снаружи «Волгоград Арена» еще, кажется, пребывает в зимней спячке. Но это не так: внутри уже вовсю готовятся к приему гостей. Инженеры осматривают коммуникации, налаживают работу систем.

- Уже проверили все системы - водоснабжения, канализационные, системы звукоусиления, телерадиовещания и электроосвещения. Не скрою, недочеты были, но все устранили в оперативном режиме. Поработали над системой отопления, провели дооснащение трубопровода клеющим кабелем, что предотвратило разрывы. Провели герметизацию швов, чтобы больше не было протечек дождевой воды. На сегодняшний день все системы функционируют стабильно и готовы к дальнейшей эксплуатации. Так что стадион готов принять болельщиков, - говорит главный инженер «Волгоград Арены» Валерий Кузенков.

Стригут поле паралелльными полосами.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Газон тоже радует глаз своей сочной зеленью. Выглядит неплохо, а значит, нормально перенес суровую волгоградскую зиму. Сейчас специалисты почти вывели его из зимней спячки и готовят к играм.

- Четвертого февраля (за месяц до первого матча весенней части Первентсва) мы запустили системы подогрева поля. Растопили снег, затем провели профилактическую обработку инсектицидами, чтобы предотвратить появление и распространение всевозможных паразитов. После этого вычесали поле в двух направлениях - удалили все мертвые остатки (чтобы они не гнили и не препятствовали дальнейшему росту газона). Уже провели неоднократный подсев травы и эта работа еще будет продолжаться. Подсев как вы знаете ведется вручную с помощью вил и пророщенных семян. Внесли стартовые дозы удобрений, чтобы дать толчок росту травы. А сегодня уже открыли пленку, чтобы проветрить поле, - рассказывает ведущий специалист по обслуживанию футбольного поля «Волгоград Арены» Евгений Кондрашов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/693006" frameborder="0"></iframe> Главный инженер "Волгоград Арены": поле готово, матч состоится в любую погоду.

Сегодня же траву в первый раз после зимы постригут, затем польют и укутают на ночь защитным покрывалом. И да, еще поставят лампы искусственной досветки. В общем заботятся о нашем газоне, как о маленьком ребенке.

- А, если до 3 марта опять снег выпадет, что будете делать? - не унимаются переживающие за футбол журналисты.

- Поле уже разогрето, так что никакие осадки ему уже не страшны - ни дождь, ни снег. Снежинки просто будут таять на газоне. А вот что будет на трибунах - другой вопрос, - улыбается в ответ агроном.

В общем, специалисты успокоили волгоградцев: «Матч состоится в любую погоду!»