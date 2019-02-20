Куда сходить 23 февраля 2019 в Волгограде: рок, рыцарский турнир и салют

День защитника Отечества 23 февраля 2019 в Волгограде отметят скромно, но со вкусом. В программе праздника - рыцарский турнир и рок фестиваль, салют и пейнтбол, лыжи и квадроциклы, выставки и концерты. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, где будет все самое интересное в последние выходные февраля, куда пойти и что посмотреть с друзьями, с ребенком и всей семьей.

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР

В День защитника Отечества 2019 в «Акварели» устроят настоящий рыцарский турнир. Спортсмены из клубов исторической реконструкции сразятся в искусстве средневекового боя. Зрелище будет ярким. К тому же помимо брутальных мужчин, которые сойдутся в поединках 3 на 3, будут детские бои 5 на 5, также в программе три поединка железных леди. ТРЦ «Акварель», пр. Университетский, 107. 23 февраля с 13.00 до 18.00.

30 ЗАЛПОВ САЛЮТА

Волгоградские артиллеристы уже подготовили орудия для праздничных залпов в честь Дня защитника Отечества. В городе-герое Волгограде 23 февраля 2019 прогремят 30 залпов салюта с интервалом в 30 секунд. Стрелять будут из орудий и салютных установок, которые разместят на нижней террасе Центральной набережной слева от центральной лестницы. Чтобы его посмотреть, придется либо спуститься на нижнюю террасу с улиц Комсомольской или Краснознаменской, либо остаться на верхнем ярусе. Сама лестница все еще на ремонте. Набережная 62-й Армии. 23 февраля в 21.00.

30 залпов салюта дадут в Волгограде.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ТЕРРИТОРИЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Ворошиловский торговый центр 23 февраля объявил себя Территорией настоящих мужчин. Праздник здесь отметят рок-концертом. В программе - драйв и рок-н-ролл от кавер-групп города: «Атика», «Какая разница», «Бумеранг», Drum Theater X, «Шестое чувство», «Третий Рим» и The puhoviks. ТЦ Ворошиловский, ул. Рабоче-Крестьянская, 9 Б. 23 февраля с 17.00 до 20.00.

ПЕЙНТБОЛ И СОЛДАТСКАЯ КАША

Активно отметить 23 февраля на свежем воздухе за Волгой приглашает парк-клуб Бобры. Для гостей в праздничный день подготовили шоу-программу, конкурсы, семейные эстафеты, прогулки на лошадках. Для детворы устроят мастер-класс по езде на квадроциклах (предварительная запись на 11.00 по телефону 600-195). Настоящих мужчин ждет турнир по пейнтболу (место также лучше забронировать по телефону), а всех желающих - бесплатная солдатская каша. Парк-клуб Бобры, пляж хутора Бобры за мостом через Волгу. 23 февраля с 11.00 до 17.00. Вход до 10.00 – бесплатно, после - 100 руб., детям до 10 лет - бесплатно.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

В музее «Россия - Моя история» 23 февраля будет работать интерактивная площадка «Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда)». Здесь ждут мужчин от 18 до 40 лет с высшим или средним специальным образованием. В программе - презентации и демонстрация военной формы. А еще все, кто покажет военный билет, могут бесплатно посмотреть все выставки. Интерактивный музей «Россия - Моя история», наб. 62-й Армии, 1 Б. 23 февраля с 11.00 до 15.30. Вход - свободный.

«ЛЕД И ПЛАМЯ»

23 и 24 февраля всех мужчин вне зависимости от возраста приглашают в Музей занимательных наук на экскурсию и научно-развлекательное шоу «Лед и пламя». Будет и жарко и холодно одновременно, а пламя будет танцевать на ледяном кубике. А в 15.00 все могут своими руками сделать оригинальные подарки в виде бомбочки для ванны на мастер-классе «Ванный переполох». В программе - опыты с водной стихией и незабываемые эмоции.

Музей занимательных наук Эйнштейна, пр. Ленина, 70, т. (8442) 333-335. Экскурсия: 350 - 380 руб. 23 и 24 февраля в 13.00 - «Лед и пламя». Билеты: 200 руб., скидка 50% для мальчиков и мужчин, а также женщин с военным билетом. 23 и 24 февраля в 15.00 - «Ванный переполох». Билеты: 200 руб. 6+

В музее сойдутся лед и пламя.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«СОЛДАТСКИЕ ЗВЕЗДЫ»

Вспомнить любимые мелодии и знакомые с детства слова всем защитникам Отечества предлагают на концерте «Солдатские звезды» в Царицынской опере. В исполнении хоровой капеллы прозвучат знаменитые песни военных лет, популярные лирические и патриотические хиты советских композиторов - «Катюша», «Темная ночь», «Журавли», «Синий платочек» и другие. Царицынская опера. 24 февраля в 17.00. Билеты: 200 - 800 руб. 6+

МОДЕЛИ ПОЕЗДОВ

Выставку железнодорожной техники устроят в честь праздника на Приволжской детской железной дороге. Здесь покажут модели тепловозов и электровозов, «Сапсана» и городских электричек, разных пассажирских вагонов и спецтехники, а также действующий макет железнодорожной станции. Детская железная дорога, ул. Калинина, 14, пойма Царицы. Т.: 8-961-080-67-07, (8442) 90-42-33. 23 и 24 февраля с 10.00 до 16.00. Вход свободный.

НЕ ПРОПУСТИ!

«МУЗЫКА КИНО»

В программе праздничного концерта - вокальные композиции из популярных фильмов. Мелодии, пришедшие с экрана, близки и понятны всем, они ассоциируются с героями фильмов и любимыми актерами. Приглашаем послушать «Музыку кино», погрузиться в мир, где оживают мечты, где каждый найдет свою любимую мелодию.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 23 февраля в 17.00. Билеты: 200 - 1300 руб. 6+

«НАПЕВОМ СКРИПКА ЧАРУЕТ»

Концерт Волгоградского академического симфонического оркестра посвящен творчеству выдающихся чешских композиторов. В программе - симфоническая поэма Бедржиха Сметаны «Влтава» (1874), Концерт для двух скрипок с оркестром Богуслава Мартину (1950) и Симфония № 8 Антонина Дворжака (1889). С виртуозными возможностями скрипки познакомят солисты из Санкт-Петербурга Александр Шустин и Юлия Томилова. Дирижер - Андрей Аниханов. ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru. 24 февраля в 17.00. Билеты: 200 - 700 руб.

КОФЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Всех, кто не мыслит свой день без чашечки ароматного кофе, приглашают на кофейный фестиваль COFFAN. В программе - выставка кофеен, лекции и мастер-классы, на которых научат правильно и разными способами готовить кофе, дегустации и каптестинг, где научат различать разные сорта зерна, чемпионат по латте-арту среди бариста и многое другое. И, конечно, вкусный кофе - он станет главным на этом фестивале. Попробовать его можно будет в самых разнообразных вариациях. ТЦ Ворошиловский, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б, 1-й этаж. 24 февраля с 10.00 до 22.00. Вход свободный.

«ЗА ДЕНЬ ДО ВЕСНЫ»

В последний день февраля музыканты Волгограда представят по-весеннему свежую и легкую джазовую программу. На сцену выйдут молодые вокалисты Юлия Суховерхова и Кирилл Дмитриев, лауреат международных конкурсов Игорь Букаев (аккордеон, тенор-саксофон, перкуссия), художественный руководитель и дирижер Волгоградского эстрадно-джазового оркестра Иван Черевко (тенор-саксофон, кларнет, флейта), Дмитрий Шмаков (контрабас), Виктор Мокеев (ударные), Дмитрий Саврасов и Илья Настасий (гитара). «Икра», наб. 62-й Армии, 6, 2-й этаж. Т. 8-917-834-43-06. 28 февраля в 19.00. Билеты: 300 - 400 руб.