Больше "лайков": в Астрахани парни станцевали лезгинку посреди проезжей части

Астрахань – многонациональный регион. Поэтому та же лезгинка, исполненная возле грохочущей заниженной «Приоры» где-то во дворах, вполне обычное явление. Но вот чтобы ее танцевали на проезжей части - это событие вызывает удивление у привыкших ко всему астраханцев.

Кавказский танец на улице Адмиралтейская в центре Астрахани попал на видео. На нем двое молодых людей под наложенную на ролик национальную музыку отплясывают среди объезжающих танцоров машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/692930" frameborder="0"></iframe> Астраханцы станцевали лезгинку на проезжей части.

Видео появилось в группе «Аварии Астрахани» и вызвало бурное обсуждение среди астраханцев. Кто-то пишет: «молодцы», «круто», «в загранице - танцующий миллионер, а у нас - вон чо. На ночь повеселили». Но многие осуждают танцоров. «Зачем танцевать лезгинку на проезжей части? Подвергая опасности себя и водителей автомобилей, создавая аварийную ситуацию. Очень глупо считать что это круто».

- Не стоит нас осуждать, - комментирует «КП-Волгоград» свое выступление студент местного вуза Вова Амбарян, один из танцоров. - Мы сделали это ради своего удовольствия. Друг – пранкер, решил так привлечь внимание к себе через Инстаграм. Хотел больше "лайков". Я хоть и армянин, но лезгинку люблю. Сам учился ее танцевать и иногда под настроение могу ее исполнить на вечеринке.

Друг Вовы своего добился, внимание к себе он точно привлек. Не исключено, что и правоохранительных органов в том числе. Танцев посреди проезжей части в правила дорожного движения явно не укладываются.