18 февраля на канале СТС стартует сериал "Пекарь и красавица"

Аня, вас, как и вашу героиню Сашу, можно назвать девушкой с обложки. Думаю, вы очень часто слышите комплименты в свой адрес. Они вас стимулируют или же, наоборот, расслабляют?

Я следую совету своего мастера Константина Райкина, который всегда наставлял нас не слушать ни комплиментов, ни хулы. Потому что люди, которые хвалят, часто льстят или просто хотят понравиться – трудно понять, когда это действительно искренне. Поэтому я прислушиваюсь только к словам своих самых близких людей. Ну и поверьте, я сама себе самый строгий критик.

А бывало такое, что привлекательная внешность мешала вашей карьере?

Очень часто. Кино – это типажное искусство, и всех режиссёров в театр не затащишь, не расскажешь им, что ты действительно умеешь. Как-то раз один молодой режиссёр, в которого я сильно верю, позвонил мне и сказал: "Ты знаешь, у тебя были лучшие пробы, но мы не можем утвердить. У тебя просто не может быть таких проблем с мужчиной, в это никто не поверит". Меня, если честно, эти слова повергли в ступор. Почему в 2019 году у симпатичной женщины не может быть проблем в отношениях? Где логика? Как оказалось, стереотипы ржавеют очень медленно.

Фото предоставлено телеканалом СТС.

На пресс-конференции сериала "Пекарь и красавица" вы сказали, что у вас очень низкая самооценка. Тем не менее вы не боитесь выкладывать в соцсети фото без ретуши и макияжа, казаться смешной… Не каждая уверенная в себе знаменитость так может!

Я просто не рассматриваю свои социальные сети как бизнес. "Инстаграм" – это для меня забава. Я, конечно, очень уважаю людей, которые могут зарабатывать на нём деньги, но мне же интереснее просто делиться частью своей жизни, которую я готова показать. А что касается самооценки, это другое дело. К сожалению, она никак не зависит от того, что вас окружает и кем вы являетесь. Это вопрос того, на чём вы концентрируетесь. Я, как перфекционист, концентрируюсь на несовершенствах и неудачах. Это не совсем хорошо, но такова моя природа, и к 31 году я её приняла и смирилась. Я из тех, кто постоянно переживает, много думает и накручивает себя.

Помню, вы как-то выложили в "Инстаграм" фото с состаренным с помощью грима лицом. Насколько сложно было смотреть на себя в зеркало и видеть пожилую женщину?

Сложно. И это мощные ощущения. А представьте ситуацию наоборот: скольким пожилым людям хотелось бы снять с себя свои годы? Моя бабушка говорила: "Ты не представляешь, как быстро проходит молодость. Ты всем доволен, счастлив, но так хочется хотя бы на одну секунду снова оказаться молодой".

Фото предоставлено телеканалом СТС.

Как бы вы хотели выглядеть в старости?

Как моя бабушка. Это очень естественное старение. Но на самом деле я не зарекаюсь от того, что лет в пятьдесят пять мне захочется что-то "прибрать". Я говорю об очень аккуратной, минимальной пластике, той, которую позволяют себе взрослые европейские женщины, которые, кстати, стареют очень красиво. И я абсолютно уверена, что долго буду взрослеть естественно. Я видела, как это произошло с моей мамой – очень красиво и благородно. А ещё я очень жду седину: мне нравятся аккуратные классные стрижки, но при этом естественная седина.

В Интернете вас часто сравнивают с Анджелиной Джоли и пишут, что по вам плачет Голливуд. Не поступало ещё предложений оттуда?

Предложения были, но в одном случае я уже работала над картиной, в другом – произошла смена режиссёра. Но, если честно, я не думаю, что Голливуд по мне рыдает. Нет, мне, конечно, хотелось бы сняться на Западе, но это труднодостижимо.

Почему же?

Потому что, во-первых, я реалист. Во-вторых, это требует просто колоссального труда с самого начала. Не думаю, что мне это всё подходит по складу характера. Мне должно быть комфортно чисто по-человечески. Я не могу пробиваться, рассказывать, какая я потрясающая, – просто не умею.

Фото предоставлено телеканалом СТС.

Вы много снимаетесь, играете в Московском театре Олега Табакова. С годами уже выработалась зависимость от работы?

Не думаю. Я очень люблю свою работу, но я не робот. Вы знаете, тот небольшой перерыв, который я взяла сейчас, – это то, что мне нравится больше всего. Я гедонист, я много чего люблю в этом мире. Мне нравится путешествовать, готовить. Я люблю людей, животных – миллион всего. И из-за работы мне просто не хватает времени на все прелести жизни.

А после какой роли вы почувствовали, что уверенно стоите на ногах в профессии?

После "Хождения по мукам". Настолько мне досталась многогранная героиня – такие даются очень редко. Правда, народная популярность на меня свалилась после выхода на экраны "Оттепели" Валерия Тодоровского. Меня даже кассиры в магазине называли Марьяной. Но я тогда мало что понимала и могла воспринимать всерьёз. Марьяна – не моя любимая героиня, я сложно к ней отношусь.

После ухода Олега Табакова ваш родной театр возглавил Владимир Машков. Почувствовали ветер перемен?

Мы почувствовали это сразу в тот день, когда Олега Павловича не стало. "Табакерки" без него не существовала, он создал этот театр, собрал нас всех. Я не знакома близко с Владимиром Львовичем, не знаю, что он за человек. Знаю только, что он любимый ученик Олега Павловича, блестящий актёр, плоть от плоти нашего театра. Посмотрим, что будет происходить. Мне необходимо время, чтобы сформировать своё мнение. Я должна прикипеть к человеку, который в некоторой степени управляет моей жизнью. Если у меня не получится, не смогу там работать. Хотя никогда не представляла себя в другом месте. Это мой дом, моя семья, актриса театра Алёна Лаптева – одна из моих самых близких подруг.

Аня, перед интервью я решила перечитать статьи о вас. И знаете что? Я не нашла ни одной скандальной публикации в СМИ. Кажется, что вы вся такая положительная. Легко ли поддерживать репутацию? Не хочется вот так взять и оторваться на славу?

А я отрываюсь. Безумно неловко сравнивать себя с такими людьми, но буквально на днях я услышала прекрасную фразу. Джек Николсон говорил о Томе Хэнксе следующее: "Том Хэнкс – потрясающий. Вы никогда не услышите о нём ничего плохого, вы никогда не поймаете его на краже, вы никогда не увидите его пьяным. Этим он мне и нравится: он никогда не попадается!" Я тоже стараюсь никуда не встревать: не хожу по ток-шоу, ничего не мусолю и у меня нет своего мнения по 95 вопросам одновременно.

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