2019-02-19T19:09:47+03:00
Общество

Пивные ларьки уберут, рестораны оставят: в Волгограде новые запреты на продажу алкоголя

Все кафе должны иметь вход на обратной стороне дома
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде еще ужесточили продажу алкоголя.В Волгограде еще ужесточили продажу алкоголя.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Что расположено на первом этаже вашей многоэтажки? Большая часть волгоградцев ответят: магазин, кабак, салон красоты, ресторан, аптека и так далее. И часто те, кто живет за стенкой с увеселительным заведением такому соседству не рады. Они и засыпают жалобами на шум и антисанитарию все инстанции и структуры власти. С другой - предприниматели, которым надо вести бизнес. Долгое время волгоградские депутаты муссировали вопрос о введении новых запретов на продажу алкоголя в Волгоградской области. И вот сегодня члены парламентского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству наконец-то утвердили проект областного закона, ужесточающего порядок розничной продажи алкогольной продукции в регионе.

ВХОД ТОЛЬКО С УЛИЦЫ

Итак, кого коснутся новые запреты? В первую очередь пивных ларьков у многоэтажек. Как сказано в проекте: «вводится запрет на реализацию алкоголя, прежде всего пива, в отдельно стоящих объектах торговли, расположенных на придомовой территории».

Во-вторых, это затронет мелкие кафешки или пивнушки, у которых вход расположен на одной стороне с подъездами в домах или в сквозных проездах.

- При этом его нормы не распространяются на торговые предприятия, у которых есть лицензии на данный вид деятельности. Для них предусмотрен переходный период. До окончания действия лицензии, установленные ограничения к ним применяться не будут, - уточняют «КП-Волгоград» в областной думе.

По словам председателя парламентского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Руслана Шарифова, к такому решению депутатов подтолкнули жалобы горожан на антисанитарию во дворах из-за подобных пивных заведений. Кроме того, именно в таких «пивнушках» чаще всего беспрепятственно продают спиртное молодым людям.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ ТРЕЗВОСТИ

Ну и официально депутаты закрепили четыре дня трезвости в году: когда торговать алкогольными напитками запрещено. Речь идет о праздниках:

25 января – в День российского студенчества;

1 июня – в Международный день защиты детей;

27 июня – в День молодежи

и 1 сентября – в День знаний.

Волгоградская областная Дума уже поддержала законопроект в первом чтении. Но в процессе утверждения к депутатам поступили несколько обращений от производителей алкогольной продукции, по которым пришлось внести некоторые корректировки. Сейчас, утверждают парламентарии, проект готов к принятию. И рекомендовали Думе утвердить эти новые правила.

ЭТО НЕ РЕПРЕССИИ

- Мы не ставили цель установить новые запреты. Это не репрессии. Мы лишь постарались привести питейные заведения к цивилизованным нормам, - говорит депутат Волгоградской областной думы Сергей Федюшкин. - Да есть волгоградцы, которые выступают за то, чтобы вообще убрать рестораны из жилых домов. Но так устроено во всем мире: во всех крупных городах России и за рубежом магазинчики и ресторанчики расположены на первых этажах и соседствуют с квартирами. Потому что в центре любого крупного города или мегаполиса плотная застройка. Мы тоже должны учесть и пожелания жильцов и предпринимателей. Поэтому новые правила не коснутся крупных ресторанов или сетей. Скорее это направлено на те пивнушки, владельцы которых не соблюдают требования санитарии и шума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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