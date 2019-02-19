2019-02-19T14:37:21+03:00
Общество

Молодых специалистов для «ЕвроХима» готовят ведущие профильные вузы России

По целевому направлению от «ЕвроХим-ВолгаКалия» с 2008 по 2018 годы в высшие учебные заведения поступили 246 человек
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» налаживает партнерские отношения с ведущими профильными вузами страны. По целевому направлению от «ЕвроХим-ВолгаКалия» с 2008 по 2018 годы в высшие учебные заведения поступили 246 человек. В настоящее время 83 человека трудоустроено на предприятие с присвоением статуса «молодой специалист».

В число вузов – партнеров компании входят национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский политехнический университет, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, Шахтинский автодорожный институт, налажено сотрудничество с Санкт-Петербургским горным университетом.

Подготовку специалистов для предприятий «ЕвроХима» будет осуществлять российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева — ведущий химико-технологический вуз страны. АО МХК «ЕвроХим» и РХТУ им. Менделеева подписали генеральное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на качественно новом уровне продолжится организация студенческой практики, подготовка университетом молодых специалистов для работы на предприятиях «ЕвроХима», постоянное повышение квалификации работников производственных предприятий компании, а также выполнение специалистами «ЕвроХима» и сотрудниками Менделеевского университета совместных научно-исследовательских проектов для достижения целей «ЕвроХима» его предприятий.

«Такие взаимовыгодные решения — инвестиции в будущее нашей компании, вуза и в целом химической отрасли, – сказал Генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев. – Мы модернизируем свои предприятия ускоренными темпами, строим новые производства и, конечно, для управления современными промышленными гигантами нужны молодые специалисты с инновационным мышлением, научно-технической подготовкой и уверенным взглядом в будущее. Наша задача — помочь вузу вырастить таких ребят, а работой мы их обеспечим».

«Это новый шаг в совместной работе, которая выгодна обеим сторонам процесса: мы заинтересованы, чтобы наши выпускники трудоустраивались на предприятия Группы, так как на этих производственных площадках они смогут реализовать свой потенциал, – прокомментировал ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга. – Мы в свою очередь настроены готовить специалистов «под предприятие»: практику и стажировки студенты будут проходить уже предполагая, что им предстоит работать на том или ином производстве. Это в корне меняет отношение к получению профессии, вовлеченность в процесс растет и как следствие и качество подготовки выпускника выше».

ИСТОЧНИК KP.RU

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