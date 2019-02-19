2019-02-19T14:17:12+03:00
Общество

Цены на новостройки в Волгограде выросли на 5%

По итогам 2018 года квартиры немного подорожали
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новостройки растут в цене.Новостройки растут в цене.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По данным «Авито Недвижимость», цены на квартиры в новостройках в Волгоградской области в 2018 году выросли на 4,99%. Средняя стоимость квадратного метра составляет 38 тысяч 405 рублей. Тенденция на рынке первичной недвижимости в регионе такая же, как и в среднем по стране. Да и жилье по сравнению с той же столицей относительно доступное - 18% от стоимости квартиры в новостройке в Москве.

Дешевле покупка первички обойдется в соседней Саратовской области – 34,71 тысячи за квадратный метр, в Воронежской - 37,5 тысячи. На Ставрополье и в Ростовской области новое жилье немногим дороже. А вот в Краснодарском крае и в Крыму разница в стоимости уже весьма ощутима. К тому же Кубань отметилась и самым сильным ростом - по сравнению с декабрем 2017 года квартиры подорожали на 12,79%.

Данные Авито

Данные Авито

- Активность покупателей и продавцов возросла: первые опасались, что на фоне законодательных изменений условия покупки новостроек ухудшатся, а ипотека подорожает, вторые стремились реализовать жилье по старым правилам, не дожидаясь правовых нововведений на рынке, - отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

Несмотря на снижение реальных доходов, спрос на жилье в 2018 году поддержала дешевая ипотека и программы с господдержкой.

- Сейчас мы наблюдаем обратную ситуацию: ипотека дорожает, а вслед за ней растут и цены, - подчеркивает Дубровин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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