2019-02-18T16:19:58+03:00
Происшествия

Спустила в казино: волгоградка украла в банке и проиграла 13 миллионов рублей

Женщину суд приговорил к трем годам колонии общего режима
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Марии Озериной.Фото с личной странички Марии Озериной.
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Все-таки игромания - это болезнь. Иначе, как объяснить, что в один прекрасный миг 41-летняя волгоградка Мария Озерина - женщина с высшим образованием, почти безупречной репутацией (даже входила в состав комиссии на выборах), с многолетним стажем работы в банке, стала воровать деньги из хранилища. Работая старшим кассиром в «Россельхозбанке» в своем родном городе Котово волгоградской области, она умудрилась украсть 12,8 миллионов рублей. Не за раз, конечно. Женщина почти год - с февраля 2017-го по январь 2018 - тянула купюры с работы. Она так заигралась на сайтах электронных казино, что уже не могла остановиться.

Ее остановила только ведомственная ревизия, которая и вскрыла недостачу. Только тогда сотрудники банковского отделения вспомнили, что в последний год Озерина часто задерживалась по вечерам на работе. И якобы по служебной необходимости минимум пару раз в неделю заходила в хранилище. Волгоградка вытягивала несколько купюр из пачек в банкнотами и прятала. А затем проигрывала. Снова и снова.

Свою вину женщина полностью признала. В декабре Котовский районный суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Представитель банка с таким мягким приговором не согласился и решил оспорить в апелляционной инстанции. Сама же Озерина тоже требовала пересмотра, правда, она просила отсрочить наказание.

- Волгоградский областной суд еще раз изучил все «за» и «против» и также разделил мнение прокуратуры, оставив приговор без изменения, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.

Кстати, в 2017-м в Волгограде была похожая история. Тоже сотрудница банка украла из сейфа 13 миллионов рублей. Причем готовилась к этому заранее, даже документы детей из школы забрала накануне. Она буквально исчезла вместе с деньгами. Ее искали сначала по всей стране, потом объявили в международный розыск, но так и не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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