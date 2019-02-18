2019-02-18T13:03:57+03:00
Здоровье

Гриппом и ОРВИ заболели более 25 тысяч волгоградцев

На карантин закрыли 24 школы полностью и столько же - частично
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Врачи предупреждают: не занимайтесь самолечением.Врачи предупреждают: не занимайтесь самолечением.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Все чаще в транспорте и на улицах Волгограда можно встретить чихающих и кашляющих горожан. Входят в моду и медицинские маски. Заболеваемость гриппом и ОРВИ с каждым днем растет. За последнюю неделю вирусы уложили в постель 25,1 тысячи жителей области, в Волгограде 13,5 тысячи заболевших. Это в полтора раза выше, чем в начале февраля, когда на больничном в регионе оказались 17 тысяч человек, а в областном центре - 8,4 тысячи. При этом эпидемия гриппа еще не началась, но заболеваемость уже приблизилась к эпидемическому порогу. Утром в понедельник 18 февраля 24 школы области полностью закрыты на карантин. Еще в 24 образовательных учреждениях занятия приостановили частично. А в пятницу вынужденные каникулы были в отдельных классах 58 школ области и в нескольких группах двух детсадов. Но больше всего заболевших в возрастной группе от 15 лет и старше.

- На неделе с 11 по 17 февраля 2019 заболеваемость в Волгоградской области остается на 5,3% ниже эпидемического порога, - сообщили «КП-Волгоград» в управлении Роспотребнадзора по региону. - В больнице находятся 2,4% заболевших. Диагноз «грипп» лабораторно подтвержден у более 250 волгоградцев.

Чаще всего косит жителей области грипп штамма А/H3N2, им заразились почти половина гриппующих. У детей же чаще всего встречается РС-вирус, который проявляет себя симптомами ринита, фарингита, сухим кашлем и температурой до 38 градусов. А также метапневмовирус, поражающий бронхи.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА

Меры профилактики, которые рекомендуют врачи, в этом году такие же, как и всегда. Нужно чаще мыть руки и проветривать помещения, делать влажную уборку и дезинфицировать предметы, которые всегда под рукой, например, телефоны, ручки дверей. Детские игрушки нужно также мыть и стирать. Лучше по максимуму ограничить пребывание в массовых местах и контакты с больными, по возвращении домой промывать слизистую носа. Ну и, конечно, держать себя в тонусе и укреплять иммунитет. Больше гулять на свежем воздухе и спать. А если заболели – сразу к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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