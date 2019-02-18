Заступался за брата: в Волгограде задержали подозреваемого в убийстве у "Лофта"

В Волгограде по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти 18-летнего парня, задержали 23-летнего волгоградца.

Конфликт между двумя незнакомыми компаниями начался еще в самом клубе «Лофт» около трех часов ночи 17 февраля. Там в эту ночь проходила вечеринка 21+ "Френдзона". Но дружбы не получилось: слово за слово и выяснять отношения Александр Бабаревич с другом и еще трое молодых людей отправились на улицу. Холодный воздух не остудил разгоряченных спором волгоградцев. Александр от сильнейшего удара по голове упал на асфальт. Какое-то время молодой человек еще дышал, но когда приехала «скорая» парень был уже мертв.

Всех участников конфликта определили очень быстро, уже через несколько часов они давали показания следователям. Один из них сразу сознался, что бил именно он. Но по словам 23-летнего жителя Волгограда, убивать он не собирался. Просто заметил, что погибший собирается ударить его брата, и решил его защитить. Но насколько его слова верны, предстоит проверить следователям. Сейчас проходят следственные действия. Также через несколько недель будут готовы результаты экспертизы, которая должна определить точную причину смерти. Но пока версия с одним ударом подтверждается.

babarevich_002 На позитиве

Хотя друзья Александра уверены, что он первый бы не стал ввязываться в драку. Парень был спокойным. Как многие молодые люди любил сходить в клуб, но не курил и не пил. Занимался спортом. Постоянно ходил в спортзал, и его мышцам могли позавидовать очень многие. Кстати, ни убийца, ни жертва к уголовное ответственности не привлекались и в криминальных историях замешаны не были.

- Подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.