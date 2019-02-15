Волгоградские учителя о современных школьниках: они креативщики, практики и дедлайнеры

Если раньше быть учителем было просто достойно и почетно, то сегодня – еще и тревожно. Современные дети ведут себя гораздо смелее, а еще и при любом случае снимают все происходящее на телефон и берутся отстаивать свои права. Оторвать внимание подростков от гаджетов и обратить в математику и литературу зачастую не под силу даже родителям. Но настоящим учителям - профессионалам своего дела нечего бояться. Именно с такими мы и поговорили о современной школе.

Второй год подряд в феврале лучшие волгоградские учителя получают премию Волгоградского государственного университета «Признание». «КП-Волгоград» пообщалась с учителем математики лицея-интерната «Лидер» Тамарой Коломиец, учителем истории лицея № 10 Натальей Грибковой и учителем русского языка и литературы средней школы № 54 Еленой Поповой.

КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Не секрет, что современным подросткам, которые зачастую не хотят много думать и надеются на гаджеты, трудно преподавать классические предметы. Учителя по-разному справляются с этой проблемой. Наталья Грибкова, по собственному признанию, никого из учеников «не оставляет в покое», независимо от того, нужно ли ребенку сдавать историю. Опытный педагог считает, что в преподавании такого сложного и объемного предмета важно ориентироваться на каждого ребенка, а главное – помнить, что история – это не даты и фамилии, которые невозможно запомнить, а конкретные люди, и, конечно, события, которые за этими людьми стоят. Очень важно рассказывать обо всем так, чтобы слова учителя оставляли след в душе ребенка, и тогда урок для него пройдет не впустую.

ШКОЛА ДЛЯ «ДЕТЕЙ 2010-Х»

Детей, выросших в 2010-х годах, кажется, уже трудно чем-то удивить. И, тем не менее, опытные педагоги находят способы заинтересовать «поколение гаджетов и интернета» математическими задачами, судьбами великих людей и красотой русского слова.

- Я никогда не принимала стандарты. Считаю, что самое главное – это развивающее обучение. У меня все направлено на то, чтобы дети сами пришли к какому-то открытию. Это очень важно; когда ребенок что-то сам открывает – он гордится этим, - комментирует Тамара Коломиец.

Наши собеседницы - учителя с большим опытом. Фото: Светлана Кириллова.

Наталья Грибкова, к примеру, превращает скучную теорию и стандартные задания в специальные социальные проекты. Подопечные учителя истории уже учатся применять все знания, которые есть в обществе, для своей жизни, для своей практики. Учитель отмечает, что если прошлым поколениям приходилось давать больше теоретических знаний, то сегодняшние школьники сами стараются эти знания добывать и воплощать в практические проекты, а учителю остается только помогать и направлять.

БОЛЬШЕ ОБСУЖДАТЬ

У каждого педагога, особенно имеющего значительный опыт работы, есть свои секреты, делающие каждый урок непохожим на другой. Тамара Коломиец ценит индивидуальный и творческий подход. Учитель признается, что никогда не дает готовые задания, всегда составляет задачи для своих уроков сама и поощряет самостоятельные решения своих учеников.

- Очень важно давать ученикам возможность расслабиться, потому что доказывать одну теорему 40 минут – очень утомительно. А вот несколько минут поговорить с учениками о жизни, в том числе о том, как в ней можно применить математику – лучший способ совместить приятное с полезным, - говорит Тамара Коломиец.

Наталья Грибкова каждый урок старается начать с чего-то необычного, например, с притчи, исторического анекдота или обсуждения жизненной проблемы. Похожий метод использует и Елена Попова. Она всегда старается вывести ребят на диалог и на развернутое обсуждение проблемы. Это ли не редчайшее умение в тот век, когда все от мала до велика молча смотрят в телефоны?

О ДИСЦИПЛИНЕ И УЧИТЕЛЯХ-СУПЕРМЕНАХ

Сейчас в обществе укоренилось мнение, что у современных школьников сплошные проблемы с дисциплиной. Однако опытные педагоги, поработавшие не с одним классом, уверенно отвечают: все не так плохо, как кажется. Тамара Коломиец уверяет, что может дать ребятам контрольную работу, выйти с урока и по возвращении получить тетрадки, в которых каждый даст свой самостоятельный вариант решения.

Наталья Грибкова говорит, что современные дети, наоборот, очень воспитаны, хотя многие стремятся проявить себя как личность, высказать свое мнение. Не менее интересны и наблюдения педагогов при работе с детьми разного возраста.

- У пятых классов проблемы бывают первые полгода. Дальше уже «пройден порог сближения», дети тебя воспринимают как свою и не ожидают никакого подвоха. Мне было очень приятно, когда в свете недавних событий, во время эвакуации из школы, дети вели себя очень спокойно и были абсолютно уверены, что «Елена Николаевна всех спасет», - признается Елена Попова.

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ? ИНДИВИДУАЛИСТЫ, КРЕАТИВЩИКИ, ДЕДЛАЙНЕРЫ

Отличаются ли современные дети от тех, что учились 5, 10 лет назад? Бесспорно. Тамара Коломиец уверенно заявляет, что современные дети очень дружные и ценят именно свой подход и способ решения. Они не чураются подойти за советом к педагогу, старшим и даже младшим коллегам. Наталья Грибкова говорит, что школьники нулевых и дети 2010-х – практически небо и земля.

- Эти дети очень сильно отличаются. Они вообще другие. Креативные, нестандартно мыслящие. Они имеют свое, отличное от всех, мнение. Они уже практически ориентированы. Они уже знают, в отличие от тех, кто учился раньше, что они хотят. И как-то это себе уже даже представляют. Может быть, они даже немножко прагматичные в этом плане, - комментирует наша собеседница.

Елена Попова добавляет, что большинство современных детей –дедлайнщики. Они понимают, что надо учить русский или литературу только когда над ними уже висит проблема выхода из школы и сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Тогда ребята готовы заниматься не только во время уроков, но и после,

- С другой стороны, - отмечает педагог, -5 класс уже во втором полугодии осознает, что они не малыши, что другой подход и другие требования. Они углубляются во многие вещи, иногда даже не ожидаешь, что могут задать тот или иной вопрос. И это очень приятно.