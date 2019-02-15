В Астрахани во время спектакля Ромео сделал предложение руки и сердца одной из зрительниц

Каждая девушка мечтает о самом романтичном в мире предложении. Астраханка Ксения Терехова не сомневалась, что ее друг Даниил сделает ей предложение по-особенному. Но никак не думала, что произойдет это в театре под аплодисменты сотен зрителей.

Даниил Соколов приехал из Москвы в Астрахань по приглашению художественного руководителя Астраханского театра оперы и балета. Молодой танцор быстро покорил зрителей. Вскоре он стал танцевать главные балетные партии. Во время одного из таких выступлений молодой человек увидел в первой ряду красивую девушку, и всю музыкальную паузу он любовался незнакомкой.

Заговорить с красоткой солист решился, когда через какое-то время увидел ее в кафе. Молодые люди проговорили до утра. Рассвет они встречали на крыше дома. Именно этот день они считают точкой отсчета своих отношений.

Ксюша и Даниил вместе два с половиной года. Фото: из архива героев публикации

- Прошло два с половиной года, - рассказывает "КП-Волгоград" танцор. - Я понял, что хочу провести с Ксюшей всю свою жизнь. Хоть у нее и бумажная работа – она трудится в суде, но она очень творческий человек, как и я. Мы оказались родственными душами. Мне хотелось, чтобы день предложения запомнился ей на всю жизнь. Для этого я заранее договорился с руководством театра, с осветителями, музыкантами. Они мою идею поддержали. Фоном стала самая знаменитая история двух влюбленных Ромео и Джельетты, исполненная на сцене 14 февраля.

Но Ксюша ничего не знала и не догадывалась о затее друга. Доверился Данил только ее маме, чтобы она в этот день обязательно привела дочку в театр.

Предложение Даниил сделал во время самого трагического и романтичного спектакля. Фото: vk.com/astoperahouse

После балета Прокофьева «Ромео и Джульетта», где Данил исполнял главную партию, артисты вышли на поклон, а парень отправился в зал к свой любимой с букетом цветов. Встал на колено и предложил стать женой. Зрители встретили такой поступок молодого и пылкого артиста аплодисментами.

- У меня дрожали от волнения руки и колени. Но Ксюша согласилась, чему я бесконечно рад, - говорит Данил.

Молодые люди планируют свадебное путешествие. Правда, в плотном графике найти свободное время совсем не просто. Ведь танцор исполняет главные партии в спектаклях, а недавно открыл свою балетную студию «Swan Lake» для взрослых и детей. Как считает Даниил, мечты должны сбываться в любом возрасте. Его мечту исполнила Ксюша – сказала «да».