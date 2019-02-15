Волгоград выбирает проекты благоустройства парков и скверов

В феврале волгоградцам вновь предлагают выбрать, какие парки и скверы города в первую очередь нуждаются в обновлении. В 2018 году в рейтинговом голосовании из 20 предложенных вариантов опеределили семь. Склон поймы Царицы, скверы Пушкина и у «Гасителя», парки «Юбилейный» и «Сказка», а также пешеходные зоны в центре города уже получили новое лицо. К оставшимся добавили еще четыре общественных территории - парки Аттракционов и в микрорайоне «Долина», Центральная набережная и улица Казахская. Из этих четырех вариантов в 2019 году волгоградцы и выбирают лучшие проекты благоустройства. Остальные парки и скверы уже получили свои баллы годом ранее.

Уголок Центральной набережной. Сейчас там идет масштабная реконструкция. Фото: мэрия

- Посмотреть все проекты и проголосовать за понравившиеся можно в районных ДК или администрациях в среду 20 февраля и в четверг 21 февраля 2019 года в любое время с 9.00 до 17.00, - сообщили "КП-Волгоград" в мэрии.

Так что, если вам не все равно, в каком районе и какие именно парки дождутся благоустройства уже в этом году, выберите время и оставьте свой голос. Но учтите, практически каждый проект подразумевает, что на месте тенистых аллей высадят молодые саженцы. И ждать от них тени придется еще несколько лет.

Визуализация обновленного парка Аттракционов на Спартановке. Фото: мэрия

Парк Долина в новом микрорайоне. Фото: мэрия

Оставить свой голос могут все желающие, начиная с 14 лет, при наличии регистрации в Волгограде. С собой прихватите паспорт. А вот, учитывая, что выборы парков будут идти в рабочее время да еще и среди рабочей недели, зайти проголосовать можно на любой счетный участок в любом районе города.

ЭТИ ПАРКИ И СКВЕРЫ УЖЕ РАССТАВИЛИ ПО РАНГУ

(Важно! Номера на картинке не соответствуют рейтингу.)

Парк Гагарина на Красном может вновь потерять деревья. Фото: Алексей Волоцков.

Парк Победа на Красном. Фото: мэрия

Старый парк в поселке Металлургов. Фото: мэрия

Площадка у загса Советского района. Фото: мэрия

Сурский сквер. Фото: мэрия

Спортивная площадка напротив домов № 73, 75 по улице Привокзальной. Фото: мэрия

Территория между домами №26 и № 34 по улице Симонова и улицей 8-й Воздушной Армии. Фото: мэрия

ИЗ ЧЕГО БУДЕМ ВЫБИРАТЬ В 2019 ГОДУ

Центральный район: улица Волгодонская, Сурский сквер, улица Островского, улица Мира, Центральная набережная

Краснооктябрьский район: парк им. Гагарина, парк «70 лет Победы» на пр. Ленина (от пл. Возрождения до ул. 39-й Гвардейской), парковая зона пос. Металлург («Старый парк»)

Тракторозаводский район: пешеходная зона улицы Дзержинского (от пр. Ленина до ул. Шурухина); спортивная площадка напротив домов № 73, 75 по улице Привокзальной, парк Аттракционов

Советский район: прилегающая к загсу территория по проспекту Университетский, 64; парк в микрорайоне «Долина» и прилегающая к больнице №7 часть улицы Казахской

Дзержинский район: территория между домами №26 и № 34 по улице Симонова и улицей 8-й Воздушной Армии

Ворошиловский район: сквер по улице Профсоюзной

Кировский район: сквер по улице Кирова в мкр 503

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ

Тракторозаводский район – киноцентр «Ударник» (ул. Дзержинского, 12),

Краснооктябрьский – ДК им. Гагарина (ул. Пельше, 3),

Центральный район - ЦКиД «Родина» (ул. Невская, 13),

Ворошиловский - районное ДК (ул. КИМ, 5),

Дзержинский и Советский – в администрациях районов,

Кировский – ЦКиД «Авангард» (ул. 64-й Армии, 26).