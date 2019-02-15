2019-02-15T15:49:46+03:00
Авто

Volkswagen Touareg: преодолевая зиму

Все зимние опции модели
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Фото: Волга-Раст.Фото: Волга-Раст.
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Февраль и март из года в год остаются довольно холодными месяцами для Волгограда. Сомневаться в целесообразности дооснащения автомобиля перед наступлением холодов могут, пожалуй, только те автовладельцы, которые живут в южных регионах России, и просто не представляют себе, что может твориться на дорогах и во дворах с конца ноября до середины марта в том же Волгограде. Обледеневший асфальт, снежные заносы, огромные ямы, выглядывающие из-под снега... Это современные реалии, которые необходимо принимать во внимание, если хотите обезопасить себя и пассажиров от аварийных ситуаций.

Внедорожники Touareg уже давно пользуются популярностью в нашей стране, и в немалой степени это связано с их адаптированностью к российским дорогам, морозу, снегу и ветру. Какой «зимний» функционал и опции делают автомобиль таким комфортным и управляемым в любых погодных условиях?

1. Полный привод – обеспечивает равномерное распределение крутящего момента, что значительно улучшает ходовые характеристики, в том числе в зимний период, когда на улице снег, дождь и метель.

Юрий, «Drive2»: «На полноприводном внедорожнике езжу четыре года, и могу с уверенностью сказать, что это идеальный вариант для зимы – удается выворачивать из самых сложных поворотов, причем на приличной скорости. Машина не сходит с нужной траектории и, что немаловажно, может ездить боком без ухудшения управляемости.»

2. Подогрев сидений водителя и пассажиров – незаменимая вещь при минусовых температурах на улице, особенно с учетом кожаной обивки, которая быстро охлаждается и медленно нагревается.

Максим, «Drive2»: «Без обогрева при наших -20 (и ниже) обойтись просто нереально! Не греть же кожаные сиденья своим телом? Изначально, когда выбирал автомобиль, смотрел, чтобы в комплектацию входила опция электроподогрева, в конце-концов остановился на Touareg, и доволен на 100%.»

Подогрев сидений Touareg – незаменимая зимняя опция от Волга-Раст.

Подогрев сидений Touareg – незаменимая зимняя опция от Волга-Раст.

3. Система подогрева лобового и заднего стекла – позволяет избежать замерзания щеток и их прилипания к стеклянной поверхности, а также быстро избавиться от налипшего сверху снега и льда.

Евгения, «Drive2»: «Долго думала, стоит ли тратиться на электрообогрев лобового стекла, но муж сказал, что на безопасность нельзя жалеть денег. Разница, честно скажу, колоссальная – не приходится тратить 10-15 минут на то, чтобы избавиться от обледенения спереди, а во влажную погоду малозаметная сетка позволяет стеклу не запотевать.»

4. Подогрев форсунок омывателя – предполагает подведение к форсункам двух специальных контактов, осуществляющих нагревание расположенных вокруг колец, что исключает риск обледенения. Отличным дополнением может стать индикатор, определяющий уровень жидкости в омывателе.

Анатолий, «Drive2»: «За рулем всего три года, но уже понял, насколько серьезной проблемой может стать наледь на форсунках омывателя, особенно, учитывая наш непредсказуемый климат (утром тепло, а к вечеру нагрянули морозы). После установки зимнего пакета проблема исчезла раз и навсегда – теперь не боюсь температурных перепадов и не волнуюсь лишний раз о чистоте стекла.»

Отдельно упомянем о стабилизирующей системе ESP[1], которая доступна решившим купить Volkswagen Touareg составе базовой комплектации. Формально она не является «зимней» (работает беспрерывно), но именно в холодное время года её возможности становятся жизненно необходимыми. С помощью системы удается минимизировать риск заносов на различных поверхностях, в том числе оледенелых. Существенный плюс – возможность ручного отключения, позволяющая быстрее и эффективнее осуществлять выезд из снежных сугробов.

Еще несколько инноваций для водителей НОВОГО Volkswagen Touareg

В помощь владельцам Touareg в зимний период немецкий бренд предлагает также:

- Night vision[2]– опция ночного видения, которая пригодится тем, кто часто ездит в темное время суток. Диапазон видимости инфракрасных камер составляет 130 метров;

- систему превентивной защиты пассажиров и водителя – при угрозе аварии (фиксируется специальными датчиками) автоматически подтягиваются ремни безопасности, закрываются окна на крыше и меняется положение сидений;

- функция Easy Open / Easy Close[3] – обеспечивает быстрое и простое использование багажника. От вас требуется только провести ногой снизу бампера для открытия, а закрытие происходит после нажатия кнопки внутри двери.

Максимум удобства при эксплуатации Фольксваген Туарег при покупке зимнего пакета у Волга-Раст.

Максимум удобства при эксплуатации Фольксваген Туарег при покупке зимнего пакета у Волга-Раст.

Возможностей для зимней оптимизации Touareg любого года выпуска «под себя» достаточно много, и задача водителя – выбрать самые необходимые с учетом бюджета и условий эксплуатации.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Touareg можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

[1] ЕСП

[2] Найт Вижн

[3] Изи Оупен/Изи Клоуз

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ИСТОЧНИК KP.RU

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