2019-02-15T14:07:02+03:00
Общество

Глава волгоградского УФАС: Волгоград будто остался в 90-х, люди всего боятся

Роман Лучников признался, что у него нет Telegram и он не собирается в политику
Екатерина МАЛИНИНА
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Роман Лучников: В политику не собираюсь.Роман Лучников: В политику не собираюсь.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Роман Лучников руководит волгоградской антимонопольной службой чуть больше трех лет. И за это время успел прославиться среди чиновников, депутатов и бизнесменов своей принципиальностью. Ответчиками за нарушение законодательства стали не только волгоградские предприятия и органы власти, но и мировые бренды. Некоторые итоги своей работы глава ведомства и другие специалисты рассказали на пресс-конференции.

Среди резонансных дел, которые вели специалисты УФАС, «бодание» с Облкомприроды, чиновники которого провели 8 аукционов на продажу охотугодий с нарушением антимонопольного законодательства (только под одного участника). Этим делом заинтересовались и правоохранительные органы.

Боролись и с нарушениями рекламного законодательства известными брендами. Так за недобросовестную большую рекламу маленького бургера наказали «Макдоналдс». Убрали рекламу счетчиков с дистанционным управлением (которые позволяют изменять показания) из Яндекса, а буквально пару дней назад и из Гугла.

- Центральный аппарат с нашей подачи сейчас изучает обоснованность тарифа на вывоз мусора. Полномочия на это имеет только Управление в Москве. Если нарушения найдут, то они и будут представлять интересы волгоградцев по защите их прав. Решаем вопрос и с «Газпромежрегионгазом», который разослал потребителям письма с угрозами отключения. Хотя как раз ресурсовики тут и не самые виноватые. Они сделали это от бессилия, а вот власти почему-то игнорируют проблему отсутствия договоров обслуживания газового оборудования у населения. Продолжается процесс с выяснением, кто прав, кто виноват, с государственной аптечной сетью. Мы пытаемся доказать, что их реклама нарушает права конкурентов. Две из трех лингвистических экспертиз подтвердили наши предположения. Но пока еще процесс не завершен. Сложность в том, что конкуренты, чьи права ущемлялись, не хотят писать заявления и как-то себя обозначать.

ПОЛИТИКА МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ

Подобная ситуация, когда люди не реагируют и не защищаются, когда ущемляются их права, по мнению главы УФАС, повсеместна.

- В неформальных разговорах производители жалуются на торговые сети, которые ставят для них очень жесткие и ненормальные условия. Но не один не пришел и не написал заявление. Та же ситуация и с нарушениями в сфере зарплатных проектов. В Волгограде наметилась тенденция перехода компаний на карточки «Промсвязьбанка». К нам обратился волгоградец. Предприятие, на котором он работает, заставило всех перейти на карты этого банка. Хотя по закону работник имеет право выбирать. Здесь явное нарушение. Но даже банк, из которого, по сути, увели клиентов, не хочет бороться за свои права. Волгоград будто остался в девяностых, люди боятся всего.

Прокомментировал глава УФАС и появившиеся в Telegram появились слухи о намерениях выбираться в губернаторы.

- Телеграма у меня нет, и про эти разговоры ничего не знаю. Но что точно могу сказать – я в губернаторы точно не пойду и политикой заниматься не собираюсь. У меня другая работа, которая мне нравится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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