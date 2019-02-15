Защитит ли от гриппа медицинская маска: кому, как и когда носить

«Медицинскую маску носить не стыдно - маску носить модно!», - заявляет управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. И рекомендует использовать это средство защиты, чтобы и защититься от гриппа и ОРВИ, и других не заразить вирусом, если вы уже заболели. Инфекционисты даже запустили всероссийскую акцию с хештегом #наденьмаскузащитисебяотгриппа.

Чаще всего злобные вирусы попадают в организм воздушно-капельным путем. И каждый в радиусе метра от чихающего и кашляющего человека находится в зоне особо риска. Поэтому лучше закрыть «входные ворота» для инфекции - нос и рот. Медицинская маска вам в помощь.

Стоит надевать маску в местах массового скопления людей - переполненном трамвае или автобусе, в магазине и уж, тем более, в поликлинике. А вот на улице, на открытом пространстве, носить маску смысла нет ни больному, ни здоровому.

Обязательно надевайте маску при контакте с заболевшим гриппом или ОРВИ. Особенно, если это член вашей семьи и вы за ним ухаживаете.

Где купить медицинскую маску? Пока в Волгограде не началась эпидемия гриппа - везде. Продают маски и в любой аптеке, и даже в ближайшем супермаркете. Цена вопроса – от двух рублей за штуку. Есть специальные детские – они меньшего размера и с рисунками. Но дороже. Дешевле же всего брать сразу упаковку на 50 штук. В любом случае, маски обойдутся в разы дешевле, чем лечение. Даже с учетом того, что носить их можно не более трех - четырех часов. А вообще лучше менять в два раза чаще.

- Маску можно изготовить и самостоятельно из марли, сложенной в четыре раза, - отмечают в Роспотребнадзоре. - Стирать ее нужно с мылом, а после проутюжить.

За пару часов ваша медицинская маска впитает в себя массу микробов. Поэтому прикасаться руками к ее внутренней части не стоит. Как и бросать сопливую маску где попало. Воспользуйтесь полиэтиленовым пакетом. После тщательно вымойте руки мылом, обработайте дезинфицирующим гелем или влажной антибактериальной салфеткой.

И учтите, что ни маска, ни прививка, ни противовирусные препараты на 100% от гриппа и ОРВИ не защитят. Поэтому нужно не забывать о гигиене и респираторном этикете. Правила просты: прикрывайте рот и нос при чихании и кашле салфеткой, а не рукой, чаще мойте руки и лицо, промывайте нос и рот, проветривайте комнаты и делайте влажную уборку. Также не забывайте дезинфицировать телефоны, наушники и все, к чему часто прикасаетесь. Все вместе снизит риски до минимума.

Остались вопросы? Телефон «горячей линии» по профилактике гриппа и ОРВИ (8442) 24-36-43, 24-36-43.