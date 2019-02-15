2019-02-15T09:24:20+03:00
Общество

«ЕвроХим-ВолгаКалий» повышает социальные гарантии для сотрудников

Социальная программа – важное направление деятельности компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», реализующей в Волгоградской области масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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При этом в число первоочередных приоритетов компании входит не только создание достойных условий труда, но и повышение уровня благополучия работников.

С 2016 года на предприятии действует коллективный договор, в числе приоритетных направлений - повышение жизненного уровня работников, обеспечение роста реальной заработной платы и надежные социальные гарантии. Документ, кроме установленных законодательством социальных гарантий, содержит и дополнительные социальные льготы.

«ЕвроХим-ВолгаКалий» высоко ценит лояльность работников и выплачивает вознаграждение на 50-, 55- и 60-летие со дня рождения при непрерывном стаже работы на предприятии. Малообеспеченной категории работников предоставляется материальная помощь. Финансовую поддержку компания оказывает и в трудной жизненной ситуации - в случае смерти близких родственников, болезни работника, необходимости операции, травмы и ее лечения и так далее.

Все сотрудники компании обеспечены добровольным медицинским страхованием, страхованием от несчастных случаев и болезней. Работники с особыми условиями труда обеспечиваются молоком или другими равноценными пищевыми продуктами.

Компания оплачивает дополнительные отпуска по семейным обстоятельствам, санаторно-курортное оздоровление работников и семейный оздоровительный отдых, готовит для детей сотрудников детские новогодние подарки, обеспечивает доставку персонала к месту работы.

«Компания стремится быть рядом с работником, - отметил исполняющий обязанности административного директора Дмитрий Погребняк. - Предприятие не только обеспечивает стабильный заработок и уверенность в завтрашнем дне, но и проявляет искреннюю заинтересованность в личном благополучии сотрудников, приходит на помощь в трудной жизненной ситуации. В 2019 году на дополнительные гарантии работникам «ЕвроХим-ВолгаКалий» планирует направить более 112 млн. рублей».

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» входит в АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», которое управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Волгоградская обл.), а также выпуску аммиака на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад» (Ленинградская обл.). Штат сотрудников – более 26 000 человек по всему миру.

Владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК – российский предприниматель Андрей Мельниченко. Согласно данным исследования федерального журнала «Эксперт», Андрей Мельниченко является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики. За последние 10 лет Андрей Мельниченко инвестировал в российскую промышленность более 600 млрд. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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