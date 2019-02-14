2019-02-14T18:50:15+03:00
Общество

Почему в Волгограде снова вернулись к ямочному ремонту дорог?

Городские власти уверяют, что это временная мера
Екатерина СИМОХИНА
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На проспекте Университетском залатали целый ряд. По словам дорожников, перед тем как залить асфальт, яму высушивают.На проспекте Университетском залатали целый ряд. По словам дорожников, перед тем как залить асфальт, яму высушивают.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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- С приходом весны и из-за большого потока транзитного транспорта случается, что наши дороги, как любят говорить жители, уплывают вместе со снегом, - с сожалением говорит заместитель председателя гордумы Андрей Гимбатов, осматривая огромную яму на краю дороги на улице Череповецкой. Здесь провалился колодец, и теперь сюда помещаются две автомобильные шины. Эту дорогу делали в 2016 году, и отремонтировать ее подрядчик должен по гарантии. Задача депутатов Волгоградской городской Думы, которые с инспекцией вышли на дороги, - осмотреть все объекты улично-дорожной сети, которые капитально ремонтировали все последние годы. И проконтролировать, чтобы подрядчики не ушли от своих обязательств.

- Пока мы не отведем транзитный транспорт и не получим обход Волгограда, наверное, это неизбежно, - продолжает Гимбатов. - Сейчас ведутся работы в аварийном режиме, самые опасные ямы ремонтируются латочно. Когда установится теплая погода, начнутся капитальные ремонты дорог.

В УСЛОВИЯХ СУРОВОГО КЛИМАТА

Городские власти называют другую причину того, что асфальт резко тает при первых лучах февральского солнца. Говорят, климат у нас непростой. Хорошо хоть не аномальный.

- Волгоград находится в сложной климатической зоне, для которой характерны резкие смены сезонов и колебания температур, что влияет на состояние дорожной сети, - оправдываются чиновники. Именно поэтому они ушли от ямочного ремонта и в последние несколько лет ремонтируют дороги капитально. Так есть хоть какая-то гарантия, что они прослужат хотя бы 5 лет.

То, что мы сегодня видим на улицах Волгограда дорожную технику, скорее исключение. Мера, по словам руководства города, срочная и вынужденная.

На проспекте Университетском залатали целый ряд. По словам дорожников, перед тем как залить асфальт, яму высушивают. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На проспекте Университетском залатали целый ряд. По словам дорожников, перед тем как залить асфальт, яму высушивают.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Сейчас необходимо заделать ямы, чтобы не допустить аварийных ситуаций, - поясняет председатель комитета гордумы по дорожному хозяйству и транспорту Алексей Волоцков. - В чем преимущество жидкого асфальта: в самый переходный период - в феврале-марте, когда еще тает снег и большой поток воды идет на дороги, такой асфальт помогает быстро заделать ямы. Все работы выполняются муниципальными предприятиями. Мы не нанимаем частника, мы загружаем наших дорожников. Задача наших предприятий - следить, чтобы эта работа была качественная и никто никуда не убежал. Сейчас принимаем звонки от жителей Волгограда и приводим в порядок самые аварийные участки.

В некоторых местах водители сами заделывают ямы, чем придется. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В некоторых местах водители сами заделывают ямы, чем придется.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ДЕШЕВЛЕ ЛАТАТЬ ЯМЫ, ЧЕМ ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ

По словам Алексея Волоцкова, деньги на латание ям берут из тех, что выделялись городу на обслуживание улично-дорожной сети. После того как ямы заделают, подсчитают смету. Пока невозможно сказать, во сколько в итоге выльются эти временные латки.

Но уж наверняка дешевле, чем платить по суду автомобилистам за разбитое авто. Уже несколько автолюбителей смогли доказать в суде, что их иномарки пострадали от выбоин, размеры которых превышают всевозможные ГОСТы. Иски были миллионные. Кроме того, за разбитые дороги мэрии выписывают представление и гаишники, и прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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