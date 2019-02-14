2019-02-14T11:02:47+03:00
Происшествия

Волгоградца, угрожавшего взорвать пятиэтажку в центре города, накажут за мелкое хулиганство

Понесет ли он ответственность по статье за ложное сообщение о терроризме - неизвестно
Юлия Данильченко
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На место приехали сразу два наряда полиции.На место приехали сразу два наряда полиции.Фото: Юлия Данильченко
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Угрожавшего взорвать дом в центре Волгограда с помощью газа 29-летнего Семенова* накажут за мелкое хулиганство. Но жильцы пятиэтажки по улице Краснознаменский №12 боятся, что мужчина вернется и угрозы воплотит в реальность.

«ВЗОРВУ ДОМ ГАЗОМ»

Перепуганные жильцы выскочили на лестничные площадки в семь вечера 13 февраля: неадекватный парень колошматил дверь соседей на четвертом этаже и истошно кричал. У молодой пары, в чье жилье он пытался попасть, расплакался двухлетний малыш. 25-летний Игорь вышел разбираться с хулиганом и завязалась драка.

Бесстрашного драчуна не могли успокоить втроем: его отец, Игорь и выбежавший на шум пенсионер. Они пытались скрутить дебошира, но тот совсем не чувствовал боли. Поняв, что с троицей не справиться, он рассердился:

- Я вас всех взорву газом! Вы сдохнете все! – и рванул домой, с угрозами, что все умрут, а он будет их «смерть пытать». И это слышали пять человек. Недолго думая, жильцы вызвали полицию. Многие в страхе засобирались к родственникам. Угроза взрыва казалась более чем реальной.

СЕЛ ЗА МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО

Полицейские приехали оперативно, но дверь в опасную квартиру была заперта. На место подтянулись газовики и пожарные. Видимо, Семенов не ожидал такого поворота и притворился, что вообще не при чем.

Попасть в квартиру полицейские смогли не сразу. Фото: Юлия Данильченко

Попасть в квартиру полицейские смогли не сразу.Фото: Юлия Данильченко

- Откройте двери, - просили стражи порядка, а в ответ слышали хамство и отказ выполнять требование полицейских.

Вскрывать двери по закону нельзя, поэтому всем подъездом искали контакты родителей и близких Семенова. В это время газовики перекрыли газ, поэтому эвакуировать людей не стали.

- Мы точно видели, что отец внутри, - рассказали «Комсомолке» соседи. – Он не раз ходил в синяках. Сразу подумали: может он в заложниках?

Время шло, а мужчина продолжал кричать оскорбления в адрес правоохранителей. Лишь к половине девятого с работы вернулась мама Тамара Васильевна. Она и открыла квартиру. Буйного мужчину скрутили и увезли.

- Ему нельзя пить, - причитала женщина. – Он начал употреблять со вчерашнего вечера. Что ему грозит? Вот посидит и выйдет. Его лечить надо, - расстраивалась она.

- Он уже сидел в тюрьме. Говорят, за распространение наркотиков, - рассказала Лидия*. Задержанного периодически видели в совершенно непотребном состоянии, а в подъезде не раз стоял специфический запах. При этом семья у задержанного приличная, родители работают, но справиться с сыном не могут.

Теперь жильцы дома гадают: а ждать ли мести от неадекватного соседа, когда он отсидит несколько суток за бытовую драку и его выпустят?

- Возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Согласно этой статье, Семенову грозит максимум 15 суток ареста. Возбудят ли дело по статье за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» пока неизвестно, проводится проверка.

*имена и фамилии героев изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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