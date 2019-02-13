2019-02-13T20:12:32+03:00
Происшествия

Наркоман угрожал взорвать газ в пятиэтажке в центре Волгограда

Мужчину смогли «выкурить» из квартиры, в которой он заперся, спустя час
Юлия Данильченко
Поделиться:
Неадекватный парень переполошил весь дом.Неадекватный парень переполошил весь дом.Фото: Юлия Данильченко
Изменить размер текста:

Сразу два наряда полиции приехали в дом №12 по улице Краснознаменская в центре Волгограда: тут в квартире на четвертом этаже со словами «Я вас всех взорву газом! Вы все сдохните!» заперся наркоман. Перепуганные жильцы не могли успокоиться, пока дебошира не повязали стражи порядка.

Все началось в половине восьмого вечера 13 февраля. Мужчина, предположительно ранее отсидевший за распространение наркотиков, устроил дебош на лестничной площадке.

- Он стал бить в наши двери, чуть не вынес их. У нас маленький ребенок, он очень перепугался. Муж вышел разобраться, и тот набросился на него с кулаками, - рассказала одна из жительниц дома Юлия. - На этом волгоградец не угомонился. Он стал кричать, что взорвет дом. Соседи позвонили в полицию.

На место происшествия прибыли не только правоохранители, но и газовики, которые перекрыли газ в опасную квартиру. Целый час стражи порядка уговаривали неадекватного мужчину открыть дверь, но тот лишь сыпал угрозами. Ближе к девяти домой пришла мама дебошира. Она и пустила полицейских.

- Ему нельзя пить, - причитала женщина, рассказав, что сын начал употреблять со вчерашнего дня. Хотя все соседи не раз видели несостоявшегося террориста в состоянии наркотического опьянения. Мужчина будет находиться в полиции до выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Хорошо горит!": В Йошкар-Оле арестованный прямо в камере устроил костер из уголовного дела
Теперь его будут судить по статье "Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела" [видео]
Новости 24
Ватерполистов «Спартака-Волгоград» за драку в матче с «Синтезом» наказали штрафом и поражением
Волжане соберут фото фронтовиков для дороги памяти к храму Вооруженных сил РФ
Волгоградцы стали чаще болеть педикулезом и туберкулезом
На кладбищах Волгограда появятся родовые захоронения
Волгоградец не заплатил налоги и не поехал в Армению
На обновление волгоградского онкоцентра потратят более четырех миллиардов рублей
Ни павлина, ни попугая: как астраханцев обманули с райскими птичками
Мороз ремонту не помеха: в Городище в разгаре реконструкция аварийного моста
Находившегося в федеральном розыске волгоградца задержали в Подмосковье
После матча чемпионата мира по футболу астраханец поджег свой дом
14 тепловых пунктов автоматизировали в Волгограде
«Концессии водоснабжения» попали в ТОП-100 лучших инвестпроектов на Юге России
Столетие волгоградского комсомола отметят в марте
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге
Шахматный блиц-турнир пройдет в Волгограде
Бывший депутат, укравший у волгоградцев 4,5 миллиона рублей, снова пойдет под суд
Из-за карантина по гриппу итоговое устное собеседование по русскому языку перенесли на март