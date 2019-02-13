Наркоман угрожал взорвать газ в пятиэтажке в центре Волгограда

Сразу два наряда полиции приехали в дом №12 по улице Краснознаменская в центре Волгограда: тут в квартире на четвертом этаже со словами «Я вас всех взорву газом! Вы все сдохните!» заперся наркоман. Перепуганные жильцы не могли успокоиться, пока дебошира не повязали стражи порядка.

Все началось в половине восьмого вечера 13 февраля. Мужчина, предположительно ранее отсидевший за распространение наркотиков, устроил дебош на лестничной площадке.

- Он стал бить в наши двери, чуть не вынес их. У нас маленький ребенок, он очень перепугался. Муж вышел разобраться, и тот набросился на него с кулаками, - рассказала одна из жительниц дома Юлия. - На этом волгоградец не угомонился. Он стал кричать, что взорвет дом. Соседи позвонили в полицию.

На место происшествия прибыли не только правоохранители, но и газовики, которые перекрыли газ в опасную квартиру. Целый час стражи порядка уговаривали неадекватного мужчину открыть дверь, но тот лишь сыпал угрозами. Ближе к девяти домой пришла мама дебошира. Она и пустила полицейских.

- Ему нельзя пить, - причитала женщина, рассказав, что сын начал употреблять со вчерашнего дня. Хотя все соседи не раз видели несостоявшегося террориста в состоянии наркотического опьянения. Мужчина будет находиться в полиции до выяснения обстоятельств.