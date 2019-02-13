Выжить зимой: реальный функционал для зимы автомобиля SKODA KODIAQ

Не зря чешский внедорожник назван в честь медведя с Аляски: на зимней дороге машина ведет себя уверено. Современные технологии, которыми конструкторы оснастили автомобиль, позволили реализовать эти слова на практике:

1. Электронные ассистенты. Зимнее вождение – это управление автомобилем в неблагоприятных условиях. В ŠKODA KODIAQ установлены следующие системы помощи водителю:

- Контроль слепых зон;

- Система аварийной остановки;

- Адаптивный круиз-контроль;

- Освещение поворотов;

- Помощь при движении в пробках;

- Ассистент парковки;

- Система кругового обзора и т.д.

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2. Хорошее освещение и аэродинамика. Любят наши коммунальщики с началом холодов посыпать дороги разными реагентами. В результате на дороге постоянная грязь, которая так и норовит запачкать фары и лобовое стекло. Выверенная аэродинамика KODIAQ приводит к тому, что стекла передних ламп остаются чистыми. Подтверждая это, пользователь Valtes[1] на Drive.ru[2] пишет: «Диоды холодные и не нагревают фару, грязь не засыхает. Для тех, кто привык контролировать все сам, можно выбрать модель с омывателем. В качестве бонуса в этом случае идет увеличенный объем бака для омывающей жидкости.»

3. Много места, которого зимой из-за одежды внутри машины всегда не хватает. В KODIAQ благодаря вместительному салону чувствуешь себя комфортно. Ширина на уровне локтей во всех случаях (передний, второй и третий ряд) превышает метр, а если точнее, то:

- В первом ряду – 1, 527 м;

- Во втором – 1,51 м;

- Третьем (если он установлен) – 1,27 м.

Управляем ŠKODA KODIAQ зимой: практические рекомендации

Адаптивная подвеска KODIAQ повышает комфорт на зимних трассах. Фото: Волга-Раст-Октава.

Чешские инженеры подготовили внедорожник для наших холодов, но очень важно умение использовать возможности авто на практике. Разберем два самых типичных случая, с которыми сталкивается каждый водитель с ноября по март:

- Скользкая дорога. Система стабилизации KODIAQ помогает не уйти автомобилю в занос и сохранить траекторию при прохождении поворота. Перейдя в режим спорт, на машине становится доступным управляемый занос и небольшой дрифт. Полностью система не отключается, постоянно отслеживая ситуацию, помогая водителю сохранить контроль за поведением внедорожника.

- Требования к проходимости авто. Уверенное поведение ŠKODA KODIAQ на зимней дороге обеспечивается за счет адаптивной подвески, высокого дорожного просвета (187 мм) и полного привода. Водитель может выбрать один шести режимов трансмиссии: Normal[3], Comfort[4], Eco[5], Sport[6], Individual[7] или Snow[8]. Электронный блок управления с помощью муфты Haldex[9] перераспределяет крутящийся момент между осями в зависимости от дорожной ситуации.

ŠKODA KODIAQ продается в России более 2 лет и за это время наши автовладельцы успели оценить особенности эксплуатации модели зимой. О своем опыте они делятся на профильных сайтах:

- Сергей из Сыктывкара в блоге на Drom.ru[10] подробно описывает свои ощущения от управления внедорожником зимой. Приятно удивил его тот факт, что прогревается машина быстро, а заводится в минусовую погоду с брелока с первого раза. Скрипов подвески при езде в минус 25 градусов Сергей не заметил, ведет себя она также плавно, как и летом.

- Пользователь KodiaqStyle[11] в блоге на Drive.ru, рассказывая о зимней эксплуатации чешского авто, обращает внимание на работу полного привода, который своевременно срабатывает. При этом на своей машине он с легкостью заезжал в сугробы и выбирался из них.

Зимний набор опций ŠKODA KODIAQ: оцениваем их эффективность

Система кругового обзора – незаменима при тесных парковках в городе. Фото: Волга-Раст-Октава.

Обогрев части элементов чешского внедорожника доступны уже в базовой комплектации:

- Наружные зеркала;

- Передние сиденья;

- Форсунки омывателя.

Владелец может дооснастить свой автомобиль специальными опциями из зимнего пакета и получить подогрев:

- Рулевого колеса;

- Задних сидений;

- Лобового стекла на основе пленки. В этом случае из-за отсутствия нитей обзор не ухудшается и меньше бликов от фар встречных авто;

- Стояночный отопитель.

Собственники авто считают подобные опции полезными и необходимыми. Например, Сергей в отзыве про KODIAQ на Drom.ru пишет: «Из плюсов особенно хочу отметить подогрев руля, кресел, стекла. Так приятно сесть в теплую машину, чистить ничего не надо. Дворниками протер и поехал».

Среди остальных опций пользователи в своих комментариях о модели часто выделяют:

- Auto Light Assist,[12] который самостоятельно включает дальний свет при наступлении темноты и переключает его на ближний, если на встречу едет автомобиль.

- Камеру заднего вида с омывателем. Для езды в условиях волгоградской зимы, из-за которой на дороге нас чаще встречает дождь и грязь, данная опция востребована водителями. Павел на тематическом форуме skoda-kodiaq.ru[13] честно признается, что при выборе искал именно такую комплектацию внедорожника.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55.

[1] Валтес

[2] Драйв.ру

[3] Нормал

[4] Комфорт

[5] Эко

[6] Спорт

[7] Индивидуал

[8] Сноу

[9] Халдекс

[10] Дром.ру

[11] КодиакСтайл

[12] Авто лайт Ассист

[13] Шкода-кодиаук.ру

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