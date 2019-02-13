Волгоградские ученые о мифах в головах: не бывает врожденной грамотности, аллергии на холод и красные яблоки

Возможно, все это существовало и раньше, но с появлением интернета просто полилось рекой. Наверняка у вас в соцсетях есть с десяток друзей, вся лента которых сплошь состоит из «околонаучных» мифов. Вроде бы живете в одном городе, учились может быть даже в одной школе или вузе, а совершенно непонятно, откуда у них в голове столько «каши», и как они, бедолаги, с этим живут. Люди верят во все что угодно, но только не в то, что доказано наукой. Чтобы понять, откуда все это берется, и не заразно ли, мы поговорили с людьми науки – волгоградскими профессорами и доцентами. Уж они то точно умеют фильтровать информацию. Пообщаться с корреспондентом «КП-Волгоград» и развеять мифы любезно согласились доктор философских наук, заведующая кафедрой философии ВолГУ Светлана Токарева, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и журналистики Светлана Харченко и кандидат медицинских наук, иммунолог Павел Несмиянов. Тем более был хороший повод для встречи – в университетах отмечали День науки.

ЛЖЕНАУКА РОДОМ ИЗ 90-Х?

В наше время практически любой человек имеет доступ к проверенной научной информации, но люди самого разного возраста и уровня образования упорно продолжают верить в совершенно невероятные мифы. Почему так происходит? Светлана Токарева говорит, что всему виной уже практически легендарные в научной сфере 90-е годы.

- Именно в это время россияне были свидетелями всплеска интереса к оккультизму, магии, тайновидению, который не угас до сих пор, - считает Светлана. - В «суровые 90-е» лженаука и эзотерика ввели в оборот множество «энергетических мифов», в которых все так или иначе сводится к непроверяемым утверждениям о существовании «энергетических полей», «биоинформационных полей». Именно с тех времен большинство людей верит в байки об энергетическом обмене между человеком и космосом, об энергоинформационных полях, которыми обладают и Вселенная в целом, и культура, и отдельный человек. В наши дни дело доходит до появления целых псевдонаучных направлений вроде «биоэнергоинформатики», «ноокосмологии» и т.п. В социальных науках возрождаются мифы о конце времен, которые в философии и в культуре в целом находят отражение в идеях «конца социального», «конца истории». Практически как в современных апокалиптических фильмах. Хотя, если присмотреться, у этой ситуации есть очевидный плюс. Зачем тратить деньги на походы в кино, если можно включить любой «документальный» фильм или спросить у соседки про НЛП и вред прививок?

ГРАМОТНЫЙ С ПЕЛЕНОК

Интересно, что в продвинутых и прогрессивных 2010-х, когда по всей стране действуют программы поддержки русского языка и русской культуры, россияне умудряются верить в целую плеяду мифов о современном – и не только – «великом и могучем». Мало кто из взрослого населения не слышал про ставший мемом «слог Ра» или происхождение всех языков от русского. Более того, с незапамятных времен даже в безобидных детских альбомах для девочек полным-полно «гадалок» и «научных» фактов о значении каждой буквы в имени. Но это всё цветочки по сравнению с главным бичом всех учителей и преподавателей-словесников – «врожденной грамотностью».

Люди грамотные не потому, что родились такими (у тебя же родители филологи!). Но чтение большого объема книг с детства помогает формировать грамотность.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Речь идет о тех людях, которые грамотно пишут, хотя не все правила орфографии и пунктуации знают. В каких-то случаях грамотность формируется при большом объеме чтения качественной литературы. Возможно, существуют и другие объяснения, но носители русского языка (или любого другого языка фонемографического типа), начиная осваивать его письменную форму, вряд ли будут под диктовку сразу писать грамотно малознакомые слова. Грамотное письмо вырабатывается в ходе целенаправленного обучения и не может быть "врожденным", - комментирует Светлана Харченко.

Так что даже самым продвинутым знатокам русского языка и тем, кто интуитивно угадывает постановку запятых в сложных предложениях, справочники Розенталя открывать придется.

У УЧЕНЫХ СВОИ МИФЫ

Не все далекие от науки люди спокойно относятся к внешнему «всезнайству» ученых и часто в спорах с ними стремятся задать вопрос: «А вы-то сами неужели всегда отличаете миф от реальности?». На что адепты научного знания часто дают удивительные ответы. Светлана Токарева говорит, что многие базовые понятия в науке тоже являются своего рода мифическими, не имеющими научного объяснения. Однако их использование не мешает, а наоборот помогает появлению теорий, обладающих высокой объяснительной силой.

Как такое возможно? Например, «сила» в науке – почти мифологический «персонаж». Ни физик, говорящий о силе притяжения или силе тока, ни психолог, говорящий о силе воли, ни социолог, говорящий о политических и социальных силах, не могут объяснить ее природы. Но это не мешает им исследовать проявления различных сил в разных сферах и выделять присущие им закономерности. Получается, что и у ученых есть свои «мифы», только собственно научные, и верят в них строго по определенным законам.

Бывает и такое, что уважаемый исследователь, не один год посвятивший своему ремеслу, на заре своей карьеры разделял «веру» своей бабушки.

- Навскидку не скажу, во что антинаучное я сам верил раньше, но время от времени мне приходят в голову мысли вроде "ого, а когда-то я думал вот так-то, ну надо же какой бред". Мы постоянно развиваемся, учимся, все время избавляемся от каких-то некачественных знаний или предрассудков. Например, я думал, что синтетическая подушка полезнее для аллергиков, а на самом деле в ней могут даже в большем количестве накапливаться аллергены и такую подушку нужно часто менять. Постирать её не получится, - признается Павел Несмиянов.

КРАСНЫЕ ЯБЛОКИ НЕ ВРЕДНЕЕ ЗЕЛЕНЫХ

Наверное, одна из самых опасных сфер для мифов – это здоровье. Здесь лучше доверяться не медицинским телепередачам и соседкиным средствам. Безусловно, теледоктора и бабушки желают всем добра, но подход к лечению каждого человека должен быть строго индивидуальным. Общие советы могут не просто быть бесполезными, но и серьезно навредить.

Например, гомеопатия, пользу которой сарафанное радио распространяет с невероятной скоростью и убедительностью. Разгар эпидсезона заполнил все информационное пространство вокруг рекламой иммуномодуляторов, а с приближением весны многие соотечественники с ужасом вспоминают про свою сезонную аллергию. По нашей просьбе Павел Несмиянов составил и развенчал подборку самых популярных мифов на эти темы.

Миф: аллергию можно вылечить гомеопатией.

На самом деле, ни у каких гомеопатических средств не доказана эффективность в отношении аллергических заболеваний

Миф: У меня аллергия "на всё"

Нет, бывает различного рода непереносимость веществ - например, непереносимость глютена, но это не относится к аллергии. Бывают реакции даже на воду и холод, но они не относятся к аллергическим. Суть аллергических реакций - последовательная активация определенных звеньев иммунной системы в ответ на появление в организме определенных веществ.

Не стоит любую реакцию организма списывать на холод. Алеергии на холод не бывает, как и на тополиный пух.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Миф: Аллергию нельзя вылечить

На самом деле в некоторых случаях удается достичь успеха при помощи аллерген-специфической иммунотерапии и избавиться от аллергии.

Миф: Развитие аллергии нельзя предсказать и предотвратить

Ответ: Отчасти это правда, но у новорожденных детей, родители или сибсы которых страдают аллергией, риск развития аллергии (проявляется вначале, как правило, в виде атопического дерматита) составляет порядка 60%. С рождения нельзя ограничивать диету матери и ребенка, это не предотвратит аллергию, а, скорее, наоборот, поспособствует её появлению. Профилактикой можно считать рождение и развитие ребенка в сельской местности в контакте с животными, где оптимальны условия для правильной "тренировки" иммунной системы. Да, это не всегда возможно. Мы как раз работаем над созданием средств, основанных на деревенской микробиоте, для профилактики аллергии с рождения.

Миф: Аллергию можно предсказать генетическими тестами

Нет, не все так просто с аллергией. В свое время известный генетик Кэрол Обер была весьма разочарована, узнав, что генетика имеет второстепенное значение после окружающей среды.

Миф: Есть аллергия на красные яблоки (или какие-то еще цветные овощи и фрукты)

Нет, к цвету аллергия не имеет отношения.

Миф: При аллергии нельзя есть острое

Непонятно, откуда взялся этот миф. Ешьте, сколько угодно, если это не доставляет вам неприятных ощущений.

Миф: "У меня иммунодефицит"

Часто встречающаяся жалоба. Однако иммунодефицит - довольно редкое состояние. Если вы подозреваете иммунодефицит у себя или ребенка, стоит ознакомиться с информацией на сайте фонда "Подсолнух", который занимается этой проблемой.

Миф: Иммунитет можно "поднять" иммуностимуляторами

Скорее всего не получится. Препараты и БАДы, подаваемые как средства для улучшения иммунитета, не доказали свою эффективность в клинических исследованиях. Хотите реальный иммуностимулятор? Это - вакцины. А еще - интерферон, который применяется у больных гепатитом вместе с противовирусными препаратами.

Как признался Павел Несмиянов, один из самых удивительных фактов для него это то, что иммунная система принимает участие в развитии практически всех заболеваний человека. Почти всё, что вы не назовете, так или иначе связано с "неправильной" работой иммунной системы. Возможно, вас удивит, что при вирусном гепатите С в поражении печени виноват не сам вирус, а иммунная система, которая атакует зараженные клетки печени.