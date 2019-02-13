4 февраля – всемирный день борьбы против рака

Именно поэтому каждому необходимо помнить о ранних симптомах онкологических заболеваний и насторожиться, если заметили их у себя или своих родственников.

О симптоматике и методах диагностики онкозаболеваний рассказывает врач-онколог сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» Пономарев Н.Н.

Симптомы онкологических заболеваний могут быть самыми разнообразными, на многие мы можем не обратить внимания, связав недомогание со стрессом и усталостью. Однако если вы обнаружили у себя один или несколько из следующих симптомов - нужно задуматься о проведении диагностики вашего здоровья.

.

Вот эти симптомы:

- снижение аппетита;

- потеря массы тела;

- боль (зачастую появляется на последних стадиях рака);

- постоянная слабость;

- долго не заживающая рана;

- изменение цвета и формы новообразований кожи;

- длительное повышение температуры тела без явной причины;

- хронический кашель, хрипота, изменение голоса;

- кровотечения и другие патологические выделения из половых путей (между менструациями), прямой кишки, кровохарканье, частые носовые кровотечения.

Что и как часто надо проверять:

- легкие – раз в год флюорография;

- желудок – раз в год эндоскопия;

- кишечник – раз в год колоноскопия;

- кожа – осмотр кожных покровов регулярно;

- печень – УЗИ, анализ крови на онкомаркеры;

- шейка матки – раз в 3 года сдавать мазок на цитологическое исследование;

- простата – УЗИ, мужчинам после 45 лет необходимо сдавать кровь на ПСА;

- молочная железа – ежегодно женщинам после 39 лет проходить маммографию.

Если после проведения первичной диагностики появятся подозрения на заболевания, необходимо обратиться к онкологу, который назначит дополнительные обследования и анализы на онкомаркеры.

Уважаемые читатели, если после прочтения вы обнаружили один из симптомов – не затягивайте поход к врачу!

.

Реклама.