4 февраля – всемирный день борьбы против рака
Именно поэтому каждому необходимо помнить о ранних симптомах онкологических заболеваний и насторожиться, если заметили их у себя или своих родственников.
О симптоматике и методах диагностики онкозаболеваний рассказывает врач-онколог сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» Пономарев Н.Н.
Симптомы онкологических заболеваний могут быть самыми разнообразными, на многие мы можем не обратить внимания, связав недомогание со стрессом и усталостью. Однако если вы обнаружили у себя один или несколько из следующих симптомов - нужно задуматься о проведении диагностики вашего здоровья.
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Вот эти симптомы:
- снижение аппетита;
- потеря массы тела;
- боль (зачастую появляется на последних стадиях рака);
- постоянная слабость;
- долго не заживающая рана;
- изменение цвета и формы новообразований кожи;
- длительное повышение температуры тела без явной причины;
- хронический кашель, хрипота, изменение голоса;
- кровотечения и другие патологические выделения из половых путей (между менструациями), прямой кишки, кровохарканье, частые носовые кровотечения.
Что и как часто надо проверять:
- легкие – раз в год флюорография;
- желудок – раз в год эндоскопия;
- кишечник – раз в год колоноскопия;
- кожа – осмотр кожных покровов регулярно;
- печень – УЗИ, анализ крови на онкомаркеры;
- шейка матки – раз в 3 года сдавать мазок на цитологическое исследование;
- простата – УЗИ, мужчинам после 45 лет необходимо сдавать кровь на ПСА;
- молочная железа – ежегодно женщинам после 39 лет проходить маммографию.
Если после проведения первичной диагностики появятся подозрения на заболевания, необходимо обратиться к онкологу, который назначит дополнительные обследования и анализы на онкомаркеры.
Уважаемые читатели, если после прочтения вы обнаружили один из симптомов – не затягивайте поход к врачу!
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ИСТОЧНИК KP.RU