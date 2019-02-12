Volkswagen Caravelle: думаете, дорого? Давайте посчитаем!

В России коммерческий транспорт Volkswagen пользуется не меньшим спросом, чем легковые авто. Покупателей привлекает не только широкий ассортимент и традиционная для бренда надежность, но и приспособленность к решению разного рода бизнес задач. Микроавтобусы Caravelle занимают особое место в линейке бренда, хотя не все автомобилисты соглашаются с целесообразностью их покупки. Сомнение вызывает цена и потенциально дорогостоящее обслуживание. Почему стоит потратить деньги именно на такое авто, и во сколько обойдется год его эксплуатации – об этом вы узнаете из нашей статьи.

КОМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ МИКРОАВТОБУС

Купить Volkswagen Caravelle можно для использования в самых разных видах бизнеса:

- грузовые и пассажирские перевозки;

- ресторанное обслуживание на выезде;

- оказание услуг ремонта квартир и домов;

- сервисное обслуживание техники;

- доставка оборудования в филиалы;

- перевозка сотрудников компании;

- организация детских праздников и корпоративных мероприятий;

- предоставление услуг такси по городу и области;

- оказание туристических услуг;

- доставка цветов и шариков;

- ремонт компьютеров на дому и т.д.

ОСОБЕННОСТИ И КОМПЛЕКТАЦИИ

Быть успешным в бизнесе невозможно, если не считать каждую копейку, поэтому особенно важно смотреть не только на стоимость главного помощника – автомобиля, но и на его возможности. Минивэн немецкого бренда отличает ряд преимуществ:

- возможность трансформации салона изнутри – всего пара движений и кресла с креплениями Isofix[1] по бокам убирают, и вместо пассажиров можно перевозить грузы;

- наличие двух модификаций – с короткой и длинной базой;

- вместительность – микроавтобус с короткой базой рассчитан максимум на 5 человек, а с длинной – на 9;

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

- трехзонная система климат-контроля с отдельным блоком для регулировки параметров для сидений 2 ряда;

- установленный в багажник электропривод для автоматического открывания, что делает авто подходящим и для женщин-водителей;

- интегрированные датчики не пристегнутых ремней, механизм торможения после ДТП и набор подушек безопасности – гарантируют защиту пассажиров и водителя во время движения;

- опция усилителя голоса, что удобно для экскурсионного обслуживания;

- курсовая устойчивость за счет полного привода;

- монтаж сверху минивэна аэродинамического бокса для транспортировки длинных грузов, например, спортивного снаряжения;

- вместительный бензобак – 80 литров, а расход топлива в среднем составляет 6 литров на 100 км (максимум 13,3 л);

- моторы мощностью 150 л. с. и 204 л. с. с турбонаддувом и прямым впрыском;

- клиренс 202 мм, чего более чем достаточно для российских дорог.

Из комплектаций доступны: Highline, Trendline и Comfortline[2] с длинной и короткой базой, а также Edition[3] с дополнительной тонировкой стекол.

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПОКУПКУ И ВЛАДЕНИЕ

Прежде чем купить Volkswagen Caravelle в Волгограде, любой предприниматель хочет понять, насколько выгодным будет приобретение или, может, есть смысл выбрать другое авто для бизнеса. Действительно, цена микроавтобуса сначала кажется высокой, но если разобраться, то вы увидите, что затраты быстро окупятся (даже если выбрать самую дорогую комплектацию). Все дело в соотношении грузопассажирских способностей, качестве деталей, продуманности конструктивного решения и экономичности расхода топлива.

Основное, что влияет на стоимость – это комплектация. Чтобы не ошибиться, есть смысл проконсультироваться с экспертом. Дальнейшие расходы определяются следующими факторами:

- интенсивность эксплуатации (пробег в год);

- стоимость бензина и расход (зависит от того, используется ли авто по городу или в междугородних перевозках);

- аккуратность вождения и попадание в ДТП;

- вид страховки и частота технического обслуживания.

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

СТОИТ БРАТЬ!

Данная модель в полной мере оправдывает ожидания покупателей, демонстрируя приспособленность к ежедневной активной эксплуатации, длительный срок службы без необходимости ремонта (при регулярном ТО и отсутствии дорожно-транспортных происшествий) и высокие показатели безопасности. Тот факт, что авто может использоваться для перевозки как пассажиров, так и грузов, расширяет сферу применения и уменьшает срок окупаемости. Чтобы не прогадать в финансовом плане, важно серьезно подойти к выбору модификации, а в дальнейшем следить за исправностью работы систем и использовать качественное топливо.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Caravelle можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

[1] Изофикс

[2] Хайлайн, Трэндлайн и Комфортлайн

[3] Эдишн

Реклама.