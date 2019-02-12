Бобы для похудения и анаболики: на что готовы волгоградские мужчины ради фигуры Шварценеггера

Красивый мужчина, мускулистыми руками выруливающий на своем Lamborghini в ворота итальянской виллы. Привлекательная картинка, причем не столько для женщин, сколько для мужчин. Кто-то часами занимается в спортзалах, чтобы достичь хотя бы первой части мечты, а кто-то ищет в интернете альтернативные способы. Причем большинство из них незаконные. И в последнее время мужчины все чаще идут на риск - попасть за решетку ради появившихся за пару недель с помощью химии мышц.

- Только за 12 месяцев 2018 года за контрабанду сильнодействующих средств (к которым относятся и анаболики и многие таблетки для похудения) и их незаконный оборот возбудили уголовные дела на 41 волгоградца, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. - Причем в прошлом году таких было 23. То есть рост составил больше 78 процентов. За январь выявили уже три подобных преступления.

А ведь весенний сезон, когда многие начинают задумываться о пляжной фигуре, еще не начинался.

История практически во всех случаях похожая. Молодые люди, мечтающие о больших бицепсах, заказывают на иностранных сайтах (в России эти препараты запрещены) анаболики, и по почте их получают. Точнее, пытаются получить, но в итоге оказываются в надежных руках сотрудников МВД или ФСБ. Так попался 28-летний житель Волжского. Парень выписал из республики Беларусь стероиды. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы. Своего маленького сынишку и красавицу-жену он рискует не увидеть очень долго. И ведь на вид не хлюпик и рохля.

- Иногда кажется, что подобные препараты уничтожают и мозг, - говорит «КП-Волгоград» знакомый следователь. - Одного волгоградца поймали за заказ анаболиков уже второй раз. Спрашиваю у него – ты же знал, что у тебя условный срок, знал, что наказание строгое. «Я думал, что меня не поймают».

Но ловят и дают реальные сроки. Например, 36-летний волжанин получил за анаболики год, а 42-летний житель Красноармейского района сел на 4 года в колонию общего режима.

НЕДОЛЮБЛЕННЫЕ ДЕТИ ДЕВЯНОСТЫХ?

Как считает психолог, с которым мы искали причину такого всплеска увлечения анаболиками (вроде и Шварценеггер уже давно не главный кумир на планете), все идет из детства.

- Чаще всего на подобных вещах попадаются дети из девяностых, рассказывает психолог-психоаналитик Владимир Каратаев. - Их воспитывали не совсем бережно. Родители были заняты тем, что искали способ выжить в экономический кризис, а дочки и сыночки остались недолюбленными. Эти люди недополучили в детстве приоритетов. Поэтому, когда на экранах телевизоров и в соцсетях культивируется образ богатого, успешного , красивого, они воспринимают эту картинку как эталон. Но богатыми стать не получается, поэтому акцентируют внимание на теле. Они хотят чувствовать себя полноценными. Любви к себе изнутри не хватает. Причем, они хотят быстрых результатов. Считают, что их никто не любит такими, какие они есть. А любое позерство на фоне красивого тела в соцсетях дает успех. Поэтому и появляется много людей, которые ради быстрого результата готовы на все. Даже перспектива тюрьмы их не пугает. В реальный риск они почему-то не верят. А зря.

ВОПРОС РЕБРОМ

Чем это отличается от спортивного питания?

- Спортивное питание, банки протеина – это просто удобная еда, - объясняет корреспонденту «КП-Волгоград» консультант одного из магазинов спортивного питания. - То есть, если вам для улучшения своей физической формы и занятия спортом нужно больше белков, вы не стоите у плиты и не готовите курицу, а берете это все в таблетках и порошках. Плюс еще и с витаминами. Анаболики – это совсем другое. Это вмешательство в гормональный фон человека. Когда курицу накачивают стероидами, она вырастает, стоя на одном месте. Так что сильнодействующие вещества покупают те, кому лень идти заниматься и выжимать веса. К тому же, профессиональные бодибилдеры в 99 процентах случаев сидят на подобных препаратах. По-другому подобный рельеф и такую мышечную массу не достичь.