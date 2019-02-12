Чем не Исландия: бармены покорили инстаграм, фотографируя льдины на Волге

Если раньше этим парням и приходилось иметь дело со льдом, то это были кубики, которые они кидают в бокал с напитком. Сегодня бармены из Волгограда бывают на льду почти так же часто, как исследователи Антарктиды. Кстати, они тоже объявили себя учеными – первыми льдинологами Волгограда. Собирают и классифицируют в «научно-творческом» стиле самые необычные льдины, найденные ими во время прогулок по волгоградским водоемам. Есть в их коллекции "китайская хохлатая льдина", "льдина кусака", "палочные сосули "Волосы Вероники", и даже редкий вид - "Тясячелетний Сокол" (да-да, один в один корабль Хан Соло и Чубаки, наверно, когда-нибудь они тоже найдутся - прим. редакции).

Началось все с того, что на Крещение Станислав Редкозубов с друзьями прогуливались по берегу Волги. В этот день, вспоминают ребята, стояла на редкость тёплая погода, и лучи солнца растопили снег. Взору друзей предстали изумительные по форме и цвету льдины. И парни, как сумасшедшие, начали их фотографировать во всех ракурсах.

ldinivolgograda Тёплая Льдина Тысячелетний Сокол . Льдина эндемик. Обитает только под Танцующим Мостом в городе Волгограде.

- Определенно, это творчество, но с дополненной «научной» реальностью! Если обратиться к таким произведениям, как «Книга вымышленных существ» Луи Борхеса, «Codex Seraphinianus» Луиджи Серафини, «Горы и Реки» Анри Волохонского или древнекитайский трактат «Шань хай цзин», не сразу получается понять: это техническая, вымышленная, художественная или псевдонаучная литература, или авторы сумасшедшие, или это такая шутка? «Льдины Волгограда» очень тяготеют к подобному, в том состоянии как они сейчас существуют, пока в формате инстаграм-канала @ldinivolgograda, - рассказал Станислав «КП-Волгоград».

ldinivolgograda Китайская Хохлатая Льдина. Прекрасно умещается в ладони. Обладает омолаживающим и седативным эффектом. Предпочитает бережный уход и абсолютный покой.

Сегодня друзья гордятся тем, что они – первые в мире «льдинологи» и аналогов такому творчеству «замечено не было». Особенно интересно, что это пошло не откуда-нибудь с Байкала, а с Волги, которая полностью и не замерзает зимой.

ldinivolgograda Палочные Сосули Волосы Верноники . Пахнут преимущественно фиалками, анемонами и гиацинтами. Произрастают на кустарниках и карликовых деревьях. Несъедобны.

- Уже впоследствии мы узнали, что есть потрясающее место на Земле, в Исландии. Йёкюльсаурлоун - большая ледниковая долина, из-за разности температур там обитают невообразимые льдины. Там проводят экскурсии для туристов. Одна из самых ярких достопримечательностей острова. Безумно красивое место! После того, как мы узнали об этом природном чуде, уверенность в том, что «Льдинам Волгограда» быть, только укрепилась!

ldinivolgograda Иерихонская Льдина Маленький Трубач . Издаёт протяжный низкочастотный звук, напоминающий не то крик горбатого кита, не то вой галапагосской черепахи.

«Ученые» с радостью говорят, что близкие понимают и поддерживают необычное увлечение, а многие даже участвуют в составлении контента (описания льдин), советуют, куда лучше сделать новую экспедицию, или присылают фотокарточки из своей личной коллекции! От официальной науки ребята пока не получали откликов, хотя знают, что существует специальный раздел науки о льдах – гляциология. Но подчеркивают, что это серьезная наука о льдах в пространстве земли, а льдинология – больше для души и творчества.

ldinivolgograda Льдина Парламентарий и пара льдинологов, отдыхающих на её панцире. Эта льдина долгое время считалась айсбергом.

Станислав говорит, что увлечение стало настолько серьезным, что сейчас льдинологи ведут переговоры с несколькими издательствами – в том числе одним иностранным – по поводу выхода альманаха «Льдины Волгограда». Ретранслируют свои льдины на английский язык.

ldinivolgograda Породистые Хрустальные Льдины. Этими льдинами восхищался А.С.Пушкин во время своих ежегодных визитов к берегам Волги. В 2016 году занесены в Синюю Книгу Редких Льдов Юга России , сокращённо - СКРЛЮР.

- Считаем, что такой сборник будет хорошим подарком для гостей Волгограда, да и вообще для любого человека, который ценит красоту природы! - считает наш собеседник.

ldinivolgograda Льдина Гребень . Впервые упоминается в Старшей Эдде . Образуется не чаще раза в 10-15 лет на берегах Волги, Дона и Ахтубы. Эта льдина крайне холодная.

На данный момент география поисков ребят ограничивается Волгоградской областью. Однако популярность проекта набирает новые высоты, и к «Льдинам Волгограда» уже присоединились виртуальные последователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Казани, Тбилиси и даже Оймякона!

ldinivolgograda Льдина Петушок . У этой льдины, несмотря на название, отсутствует льдинный гребень. Учёные объясняют это недостаточной активностью льдины в период нереста.

На сегодняшний день в инстаграме льдинологов более 500 подписчиков, и количество поклонников продолжает расти. Новое увлечение оживило и инстаграм заведения, в котором работают друзья - теперь многие фото и видео снимаются прямо на льду.