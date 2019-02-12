2019-02-13T15:27:30+03:00
Клуб любознательных

Чем не Исландия: бармены покорили инстаграм, фотографируя льдины на Волге

И даже основали новую науку – льдинологию
Светлана КИРИЛЛОВА
Поделиться:
Между нами тает лед. Фото: instagram.com/ldinivolgograda/Между нами тает лед. Фото: instagram.com/ldinivolgograda/
Изменить размер текста:

Если раньше этим парням и приходилось иметь дело со льдом, то это были кубики, которые они кидают в бокал с напитком. Сегодня бармены из Волгограда бывают на льду почти так же часто, как исследователи Антарктиды. Кстати, они тоже объявили себя учеными – первыми льдинологами Волгограда. Собирают и классифицируют в «научно-творческом» стиле самые необычные льдины, найденные ими во время прогулок по волгоградским водоемам. Есть в их коллекции "китайская хохлатая льдина", "льдина кусака", "палочные сосули "Волосы Вероники", и даже редкий вид - "Тясячелетний Сокол" (да-да, один в один корабль Хан Соло и Чубаки, наверно, когда-нибудь они тоже найдутся - прим. редакции).

Началось все с того, что на Крещение Станислав Редкозубов с друзьями прогуливались по берегу Волги. В этот день, вспоминают ребята, стояла на редкость тёплая погода, и лучи солнца растопили снег. Взору друзей предстали изумительные по форме и цвету льдины. И парни, как сумасшедшие, начали их фотографировать во всех ракурсах.

ldinivolgogradaldinivolgograda
Тёплая Льдина Тысячелетний Сокол . Льдина эндемик. Обитает только под Танцующим Мостом в городе Волгограде.
154 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram

- Определенно, это творчество, но с дополненной «научной» реальностью! Если обратиться к таким произведениям, как «Книга вымышленных существ» Луи Борхеса, «Codex Seraphinianus» Луиджи Серафини, «Горы и Реки» Анри Волохонского или древнекитайский трактат «Шань хай цзин», не сразу получается понять: это техническая, вымышленная, художественная или псевдонаучная литература, или авторы сумасшедшие, или это такая шутка? «Льдины Волгограда» очень тяготеют к подобному, в том состоянии как они сейчас существуют, пока в формате инстаграм-канала @ldinivolgograda, - рассказал Станислав «КП-Волгоград».

ldinivolgogradaldinivolgograda
Китайская Хохлатая Льдина. Прекрасно умещается в ладони. Обладает омолаживающим и седативным эффектом. Предпочитает бережный уход и абсолютный покой.
15 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Сегодня друзья гордятся тем, что они – первые в мире «льдинологи» и аналогов такому творчеству «замечено не было». Особенно интересно, что это пошло не откуда-нибудь с Байкала, а с Волги, которая полностью и не замерзает зимой.

ldinivolgogradaldinivolgograda
Палочные Сосули Волосы Верноники . Пахнут преимущественно фиалками, анемонами и гиацинтами. Произрастают на кустарниках и карликовых деревьях. Несъедобны.
129 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

- Уже впоследствии мы узнали, что есть потрясающее место на Земле, в Исландии. Йёкюльсаурлоун - большая ледниковая долина, из-за разности температур там обитают невообразимые льдины. Там проводят экскурсии для туристов. Одна из самых ярких достопримечательностей острова. Безумно красивое место! После того, как мы узнали об этом природном чуде, уверенность в том, что «Льдинам Волгограда» быть, только укрепилась!

ldinivolgogradaldinivolgograda
Иерихонская Льдина Маленький Трубач . Издаёт протяжный низкочастотный звук, напоминающий не то крик горбатого кита, не то вой галапагосской черепахи.
179 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

«Ученые» с радостью говорят, что близкие понимают и поддерживают необычное увлечение, а многие даже участвуют в составлении контента (описания льдин), советуют, куда лучше сделать новую экспедицию, или присылают фотокарточки из своей личной коллекции! От официальной науки ребята пока не получали откликов, хотя знают, что существует специальный раздел науки о льдах – гляциология. Но подчеркивают, что это серьезная наука о льдах в пространстве земли, а льдинология – больше для души и творчества.

ldinivolgogradaldinivolgograda
Льдина Парламентарий и пара льдинологов, отдыхающих на её панцире. Эта льдина долгое время считалась айсбергом.
131 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram

Станислав говорит, что увлечение стало настолько серьезным, что сейчас льдинологи ведут переговоры с несколькими издательствами – в том числе одним иностранным – по поводу выхода альманаха «Льдины Волгограда». Ретранслируют свои льдины на английский язык.

ldinivolgogradaldinivolgograda
Породистые Хрустальные Льдины. Этими льдинами восхищался А.С.Пушкин во время своих ежегодных визитов к берегам Волги. В 2016 году занесены в Синюю Книгу Редких Льдов Юга России , сокращённо - СКРЛЮР.
99 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

- Считаем, что такой сборник будет хорошим подарком для гостей Волгограда, да и вообще для любого человека, который ценит красоту природы! - считает наш собеседник.

ldinivolgogradaldinivolgograda
Льдина Гребень . Впервые упоминается в Старшей Эдде . Образуется не чаще раза в 10-15 лет на берегах Волги, Дона и Ахтубы. Эта льдина крайне холодная.
76 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

На данный момент география поисков ребят ограничивается Волгоградской областью. Однако популярность проекта набирает новые высоты, и к «Льдинам Волгограда» уже присоединились виртуальные последователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Казани, Тбилиси и даже Оймякона!

ldinivolgogradaldinivolgograda
Льдина Петушок . У этой льдины, несмотря на название, отсутствует льдинный гребень. Учёные объясняют это недостаточной активностью льдины в период нереста.
82 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

На сегодняшний день в инстаграме льдинологов более 500 подписчиков, и количество поклонников продолжает расти. Новое увлечение оживило и инстаграм заведения, в котором работают друзья - теперь многие фото и видео снимаются прямо на льду.

ldinivolgogradaldinivolgograda
Льдина Авиатор . Из-за схожести с солнцезащитными очками этот вид был практически истреблён в середине 60-х годов прошлого века. На данный момент популяция насчитывает около 14000 особей и находится под вневедомственной охраной.
100 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ватерполистов «Спартака-Волгоград» за драку в матче с «Синтезом» наказали штрафом и поражением
Волжане соберут фото фронтовиков для дороги памяти к храму Вооруженных сил РФ
Волгоградцы стали чаще болеть педикулезом и туберкулезом
На кладбищах Волгограда появятся родовые захоронения
Волгоградец не заплатил налоги и не поехал в Армению
На обновление волгоградского онкоцентра потратят более четырех миллиардов рублей
Ни павлина, ни попугая: как астраханцев обманули с райскими птичками
Мороз ремонту не помеха: в Городище в разгаре реконструкция аварийного моста
Находившегося в федеральном розыске волгоградца задержали в Подмосковье
После матча чемпионата мира по футболу астраханец поджег свой дом
14 тепловых пунктов автоматизировали в Волгограде
«Концессии водоснабжения» попали в ТОП-100 лучших инвестпроектов на Юге России
Столетие волгоградского комсомола отметят в марте
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге
Шахматный блиц-турнир пройдет в Волгограде
Бывший депутат, укравший у волгоградцев 4,5 миллиона рублей, снова пойдет под суд
Из-за карантина по гриппу итоговое устное собеседование по русскому языку перенесли на март