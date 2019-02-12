Куда сходить 14 февраля 2019 в Волгограде: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

День влюбленных, или День святого Валентина, праздник хоть и заграничный, но и у нас его отмечают все, кому не чужда романтика. В Волгограде 14 февраля 2019 подготовили особую праздничную программу концертные залы, театры и музеи. Конкурсами и развлечениями встретят горожан торговые центры, приятные сюрпризы подготовили бары и клубы. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда сходить и где интересно провести день 14 февраля 2019 в Волгограде со своей половинкой.

БИБЛИОШОУ «ПРО ЛЮБОFF»

В канун Дня святого Валентина молодежная библиотека приглашает волгоградских студентов на библиошоу «Про любоff», в основу которого легла популярная когда-то телепередача «Любовь с первого взгляда». Возможно, именно здесь кому-то повезет познакомиться со второй половинкой. Или просто найти спутника для похода в кино. В программе - масса сюрпризов и подарков. Волгоградская областная библиотека для молодежи, ул. Череповецкая, 1, т. (8442) 94-45-44. 13 февраля в 12.00.

«РОМАНТИКА ДВУХ СЕРДЕЦ»

В День влюбленных «Старая Сарепта» приглашает на программу «Романтика двух сердец». Посетителей ждет путешествие сквозь время и историю с посещением старинных подвалов и рассказами о прежних брачных традициях. Здесь можно будет загадать желание у дерева влюбленных, а при желании сделать предложение своей половинке. Также в программе - мастер-класс «Чековая книжка влюбленных» и романтическая фотозона. Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02, 51-67-49. 14 февраля в 18.00.

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Опера Чайковского «Евгений Онегин» - это знакомая с детства история любви. Вас ждут известные персонажи, предсказуемый финал и шедевры русского оперного искусства - «Письмо Татьяны», «Ариозо Ленского», «Ария Гремина». В роли князя Гремина в День влюбленных дебютирует обладатель редкого голоса Артак Манукян. Артист недавно вошел в труппу волгоградского театра. Также нового солиста ждут роли короля Рене в опере «Иоланта», новгородского купца Василия Собакина, опричника Григория Малуты Скуратова в опере «Царская невеста» и другие. Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 14 февраля в 18.30. Билеты: 250 - 1300 руб. 12+

"Евгений Онегин" - для любителей оперы. Фото: Царицынская опера

«МУЗЫКА ЛЮБИМЫХ УЛИЦ»

В музейной программе к Дню влюбленных - концерт «Музыка любимых улиц». Для гостей будут звучать классика и джаз, духовой оркестр и струнные инструменты. Также можно посмотреть выставку Юрия Колышева «Художник и город». А тех, у кого в 2019 году юбилей свадьбы, ждет приятный бонус. Выставочный зал Музея Машкова, ул. Чуйкова, 37. 14 февраля в 18.00.

«ВЛЮБЛЕННЫЕ СЕРДЦА»

День влюбленных сердец в ТРК «Мармелад» отметят городской молодежной акцией, концертом и финалом городского конкурса «Влюбленные сердца». В программе - ангелы, которые предсказывают будущее, конкурсы, детские и взрослые мастер-классы, развлечения и розыгрыши призов. ТРК «Мармелад», ул. Землячки, 110 Б, 1-й этаж, сцена. 14 февраля в 17.00 - акция и концерт, в 18.00 - финал конкурса. Вход свободный. А в субботу, 17 февраля, в 13.00 здесь впервые в Волгограде устроят гонки на квадрокоптерах.

Романтическая фотозона, мастер-класс «Валентинка из фетра» и музыкальные сеты от диджеев ждут волгоградцев 14 февраля на фуд-корте в «Европа сити молл». Подобная программа ждет и в остальных торговых центрах Волгограда.

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ В КНИГУ

14 февраля - это не только День святого Валентина, но еще и Международный день дарения книг. Поэтому библиотека имени Горького по традиции приглашает всех волгоградцев присоединиться к акции «День влюбленных в книгу». Посетителей ждут выставки книг, фото, живописи и графики, конкурсы, викторины и фотозоны. Можно принести в дар книги 2014 - 2019 годов издания, а всех, кто запишется в библиотеку, ждут подарки.

В секторе редких и ценных изданий покажут редкие книжные знаки. С 12.00 до 18.00 на третьем этаже в зале новых поступлений пройдут квесты, в начале каждого часа - химические опыты. В 14.00 писатель-краевед Николай Бичехвост представит свою книгу «Корсары парагвайской сельвы». В 16 часов иностранные студенты будут читать стихи на русском, а русские девушки - петь на языках иностранных. С 15 до 18 часов гостей ждут мастер-классы по созданию иллюстраций, а в пять вечера в медиазале на 4-м этаже устроят психологическую игру-эксперимент «36 вопросов, чтобы влюбиться». Библиотека им. Горького, ул. Мира, 15. 14 февраля с 12.00 до 19.00.

ТАЛИ: «ПТИЦА-ЛЮБОВЬ»

В День влюбленных Волгоградская филармония представляет новую концертную программу «Птица-любовь». В исполнении известной вокалистки TALI (Татьяна Клименко) прозвучат популярные песни о любви. Дополнят программу дуэты с известными волгоградскими исполнителями. Будет искренне и романтично. ДК профсоюзов, пр. Ленина, 4. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru. 14 февраля в 18.30. Билеты: 100 - 350 руб.

Тали споет о любви. Фото: афиша

«ДЖАЗ ДЛЯ ДВОИХ»

14 февраля волгоградцев, которые уже обрели или только ищут свою половинку, приглашают на самый романтичный концерт года «Джаз для двоих». Петь о любви и играть джаз будут ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ», барды, квартет саксофонов, солисты Волгоградконцерта и, конечно же, муниципальный оркестр «Комбо-джаз-бенд» под управлением Анатолия Воронова. Будут и подарки, и веселые конкурсы для гостей, и удивительная атмосфера, и немало сюрпризов, ведь джаз на балалайках в живом исполнении вряд ли кто слышал. Волгоградконцерт, ул. Чуйкова, 4а, т. (8442) 50-50-09. 14 февраля в 19.00.