Аренда «Волгоград Арены» весной обойдется «Ротору» в 19 миллионов

Футболисты волгоградского «Ротора» готовятся к весенней части Первенства ФНЛ 2018/2019. Вернувшись из турецкого Белека, игроки и тренеры отправились на сборы на Кипр, где проходит Олимп-Кубок ФНЛ. А руководство клуба тем временем продлевает договор аренды «Волгоград Арены». Восемь весенних игр и предматчевых тренировок на построенном к ЧМ-2018 стадионе обойдутся «Ротору» почти в 19 миллионов рублей. Как сообщает «КП-Волгоград», согласно документации закупки у единственного поставщика, деньги получит собственник стадиона - ФГУП «Спорт-Ин». Действует контракт до 31 мая 2019 года.

Каждый из восьми домашних матчей обойдется «Ротору» около 2,365 миллиона рублей только за аренду стадиона, не считая расходов на безопасность и контролеров. В эту сумму входит предоставление футбольного поля с подогревом и натуральным газоном без проплешин, выбоин и вмятин. А также обеспечение связи, освещения, табло, помещений и трибун, включая уборку до и после матча, и многое другое.

Напомним, в июле аренда стадиона на 11 игр до конца 2018 года обошлась «Ротору» в 26 миллионов рублей. А каждый матч в среднем - около 4,5 миллиона. Летом 2019 года «Волгоград Арену» планируют передать в собственность Волгоградской области. Но выйти на самоокупаемость стадион по планам должен только к 2024 году и то за счет проведения выставок, концертов и прочих культурно-массовых мероприятий.

Тем временем зимние десятидневные сборы в пятизвездочном турецком отеле по системе «все включено» на 37 человек и с арендой футбольного поля обошлись клубу в 3,61 миллиона рублей. Сборы на Кипре с 7 по 22 февраля подороже - 4,635 миллиона. Помимо трансферов в аэропорт и на тренировки, проживания и питания, аренды конференц-зала, комнат для массажа, экипировки и багажа, поля и организации одной товарищеской игры, в сумму входят услуги спа-центра – сауна, бассейн, джакузи. А также стирка формы два раза в день.

На перерыв волгоградская команда ушла, закрепившись на 15-м месте в турнирной таблице. Весенняя серия игр стартует 3 марта. «Ротор» принимает на своем поле «Спартак-2». Матч в рамках 25-го тура Олимп-первенства ФНЛ 2018/2019 начнется в 14.00.