2019-02-09T10:15:06+03:00
Происшествия

Отец и дочь заживо сгорели в пылающем под Волгоградом доме

Погибшие находились в спальне, где по предварительной версии замкнуло проводку
Юлия Данильченко
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Фото: СУ СКР по Волгоградской области.Фото: СУ СКР по Волгоградской области.
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Тела 33-летнего главы семейства и его 9-летней падчерицы нашли под завалами обрушившейся кровли: деревянный дом на улице Заречной в селе Саломатино Камышинского района вспыхнул как спичка в два часа ночи 9 февраля.

Первыми густое задымление почувствовали соседи. К моменту, когда они вышли на улицу, из щелей окон и дверей вовсю валил дым. Селяне позвонили спасателям. Сигнал о помощи на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил в 01:42 по местному времени.

- Пожарные расчёты добровольной пожарной охраны села Саломатино ликвидировали горение в два часа ночи, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Сейчас на месте работают следователи, эксперты. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Сейчас на месте работают следователи, эксперты. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Спасатели бросились искать жильцов дома, но поиски усложняли завалы рухнувшей кровли. Когда мчсникам удалось добраться до спальни, где предположительно и замкнуло неисправную электропроводку, мужчина и девочка уже не дышали. Мамы погибшей школьницы в момент пожара дома не было.

- На трупах обнаружены повреждения в виде ожогов пламенем, следов пребывания в доме посторонних лиц не обнаружено. Предварительной причиной смерти обоих явилось ожоги пламенем, - рассказала старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Полностью дом потушили лишь под утро, сейчас на месте работают следователи, эксперты. Следственным отделом по городу Камышин СУ СКР по области организована процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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