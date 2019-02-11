2019-02-11T19:04:07+03:00
Общество

Ждем ремонт: в 2019-м в Волгограде 35 дорог обновят и одну построят

Новый асфальт появится в семи районах города [список дорог на ремонт]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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От основных магистралей дорожные работы перейдут на второстепенные.От основных магистралей дорожные работы перейдут на второстепенные.
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За последние годы дороги в Волгограде преобразились - это факт. И что радует: останавливаться на этом власти не собираются. Едва потеплеет, в городе вновь возьмутся за дорожные работы. Основные магистрали уже в порядке, так что теперь дойдет очередь и до второстепенных дорог. В список на этот год попали 37 улиц. Из них два проекта, начатые в 2018-м: завершат ремонт улицы Тулы (от дороги на Волжский до улицы Латошинской) и собственно саму улицу Латошинскую (от героев Тулы до выхода на Третью продольную).

Ремонт, как и в прошлые годы, будет идти в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в списки на реконструкцию попали 35 дорог из семи районов Волгограда.

Больше всего «повезет» Тракторозаводскому району, где в 2019-м планируют отремонтировать девять улиц. В Краснооктябрьском попали на ремонт семь улиц, в Дзержинском - три, в Ворошиловском - пять, в Советском - три, еще три в Красноармейском, и пять Кировском районе.

Кроме того, в Волгограде построят новую дорогу: по улице имени Пожарского (от пересечения с улице Санаторной до пересечения с улице Григория Засекина).

Напомним, только в бюджете Волгограда на 2019-й год заложили на ремонт дорог 1,3 миллиарда рублей. Плюс субсидии по программе из областного и федерального бюджетов. Кстати, в Волгоградской области всего в этом году планируют обновить почти 200 километров дорог. Всего на 2019 год будет выделено четыре миллиарда рублей, в том числе 2,66 миллиарда на дороги агломерации.

Также, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет увеличено количество камер фотофиксации, появятся автоматические посты весогабаритного контроля.

Помимо этого, наконец-то начнут строить обход вокруг Волгограда, который город ждет десятилетия.

660 МИЛЛИОНОВ - НА ДОРОГИ ВОЛЖСКОГО

Перепадет в этом году и Волжскому, который в этом году отмечает юбилей - 65 лет со дня основания. Здесь в списках на обновление - 16 километров дорог. Город-спутник получит 528 миллионов рублей из госбюджета, еще 132 миллиона рублей - собственные средства, заложенные на ремонт дорог.

Обновят в Волжском следующие улицы: Мира, Свердлова, Оломоуцкую, Нариманова, Комсомольскую, Александрова, 19 партсъезда. Также новый асфальт уложат на проспекте Дружбы и Ленина. Отремонтируют и участок дороги по мосту ГЭС.

В общем, список дорог есть, осталось провести тендеры, определить подрядчиков и в апреле уже обещают приступить к работам. Кстати, в Волжском особенно торопятся: хотят успеть сделать основные магистрали к 22 июля - ко Дню города. Что ж, надеемся, успеют.

СПРАВКА «КП»

КАКИЕ УЛИЦЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ВОЛГОГРАДЕ В 2019 ГОДУ:

Тракторозаводской район

- улица академика Богомольца

- улица Мясникова

- улица Дегтярева (от проспекта Ленина до Шурухина)

- улица Героев Шипки

- улица Гроссмана

- улица Клименко

- улица Менжинского

- улица Гидростроителей

- улица академика Бардина.

Краснооктябрьский район

улица Петра Гончарова

улица Поддубного

улица генерала Гуртьева

улица капитана Тряскина

улица Кузнецова (от ул. 39-й Гвардейской до проспекта Металлургов)

улица Башкирская

улица генерала Штеменко

Дзержинский район

улица Полины Осипенко (от улицы Полоненко до Ангарской)

улица Полоненко

улица Витимская

Ворошиловский район

улица Неждановой (от III Продольной магистрали до ул. Феодосийской)

улица Кузнецкая (от улицы Ардатовской до Чинарской)

улица Огарева (от улицы Рабоче-Крестьянской до Симбирской)

улица Академическая

улица Автотранспортная

Советский район

проспект Университетский

улица Полухина

улица Автомобилистов(от Электролесовской до проспекта Университетского)

Кировский район

улица Рабочая (дорога от Лазоревой до улицы Писемского)

улица Тополевая (от Рославльской до улицы Писемского)

улица Гранатовая

улица Вязовая

улица Медвежьегорская

Красноармейский район

улица Лазоревая (от границы Кировского района до проспекта Героев Сталинграда)

улица Лазоревая (от проспекта Героев Сталинграда до улицы Судостроительной)

улица Гремячинская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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