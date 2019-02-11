Наши люди в Голливуде: как девушка из Камышина стала продюсером американских звезд

Флешмоб с хештегом #10yearschallenge буквально заполонил сецсети. Поводы для гордости у всех разные. Но история девушки из небольшого городка Камышин Волгоградской области по имени Светлана Хачиян действительно впечатляет. Судите сами: еще 10 лет назад она бренчала в местной группе на провинциальных подмостках, а сегодня она генеральный директор собственного пиар-агентства, а ее клиенты - звезды первой величины (в числе которых, например, Олег Газманов, Лолита, Денис Майданов, так и молодежь - Никита Пресняков и Мари Краймбрери). Она организатор пресс-зоны на премии «TopHitMusicAwards 2016» и «Четвертой Реальной премии MusicBox 2016». Перебравшись в Москву, за пять лет она стала одной из лучших в сфере ивент-менеджмента. А теперь добралась и до голливудских холмов.

"Я могла стать даже баскетболисткой, но выбрала музыку и пиар". Фото из личного архива героини.

«Просто повезло», «Наверняка помогли», - сейчас скажут скептики. Не угадали. Просто она как раз из числа тех, кто на пути «Едузамечтой» не сворачивает.

Света начала с продюсирования собственной рок-группы: договаривалась о концертах, организовывала фотосессии, пиарила ее в соцсетях. И, судя по всему, получалось у нее это достойно, поэтому девушку начали приглашать организовывать выступления приезжих групп. Там ее и заметил продюсер Денис Саттаров и пригласил в Москву помогать ему с пиаром 5sta Family и Elvira T.

«И я сделала свой первый шаг, шаг в сторону успеха. Приняла решение ехать. Я упаковала всю свою двушку в Камышине в два чемодана, зажала под мышкой не поместившийся в чемодан баул с собранным мамой приданным, и со всем этим богатством приехала на Павелецкий вокзал».

«УЧИТЬСЯ, ЗУБРИТЬ, ГРЫЗТЬ»

И вот мега популярной в Камышине девочке дают первое задание - смонтировать видео. Но все оказалось не просто.

«Я была готова сдаться в первый же день. Мой путь #изКамышина_вГолливуд грозил бесславно завершиться на маленькой кухоньке в скромной однушке, затерявшейся среди тысяч однотипных хрущевок Москвы. Но я до сих пор помню в подробностях весь мой внутренний монолог тогда: «Ну-ка перестала ныть. В Камышине добилась чего-то! Ну и что дальше?! В Москве еще никто?! И ничего! Можно и Москве стать кем-то! Собралась и вперед: учиться, зубрить, грызть. Москва не сразу строилась. Люди годами осваивают одну профессию, а ты хочешь за один вечер стать крутым продюсером!»

Так Светлана все же оказалась в гримерке Олимпийского.

«Слишком много популярных людей на один квадратный метр. Я была мего-взволнована. Только что познакомилась с Elvira T., 5sta Family, а вокруг уже ходят толпами известные певицы, бойз-бенды, Билан вон за угол завернул... Я боялась пошевелиться - вдруг повернешься ненароком и ногу звезде отдавишь! Внешне я была само спокойствие и уверенность, высшая ступень дзен в каждом жесте, но внутри было просто:"А-а-а-а-а-а-а!!!!" Я так мечтала сюда попасть! Так хотела посмотреть на всю эту кухню шоу-бизнеса изнутри! И вот я уже здесь! Эмоции зашкаливали!»

Ее клиенты - звезды первой величины, в числе которых и Олег Газманов. Фото из личного архива героини.

Казалось бы - девушка просто вытянула счастливый билет. Опять ошибаетесь. Эйфория длилась недолго и вот уже продюсер сообщает Светлане, что в борьбе за должность у нее появилась конкурентка. Причем не простая - девушка старше и опытнее, плюс личная подруга жены продюсера. А тут еще новогодние праздники - мертвый сезон в шоу-бизнесе. И камышанке заявили, что сейчас для нее работы нет.

ОТКУДА ВЗЯТЬСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ВКУСУ, ЕСЛИ ТЫ ИЗ КАМЫШИНА

«Это известие ударило как обухом по голове! Вот так, Светочка! Еще вчера ты ходила по коридорам Олимпийского, а сегодня поезжай-ка ты обратно в Камышин. Не нужна ты тут больше! И я поехала обратно. Уезжая из Москвы, я увозила с собой лишь надежду вернуться, и никаких гарантий! Но для себя я решила: я еду в Камышин не обратно, я еду за вещами, что не смогла взять с собой в первый раз!»

Учиться пришлось всему, и в первую очередь выбивать из себя провинциальный вкус. Фото из личного архива.

И ведь она вернулась. Она упорная. Выкладывалась по полной, учила программы, документацию, отчетности, договоры, акты…

«Но самое главное – пришлось не только много всего учить, но и воспитывать в себе художественный вкус. Продюсеры давали мне задания разрабатывать обложки треков. В самом начале очень курьезные случаи бывали.

Приношу готовый дизайн обложки продюсеру, а она смотрит на меня удивленно и спрашивает: «А тебе самой-то нравится?», и по тону ясно, что «да» - неправильный ответ. Так в нагрузку я получила еще и книги по графическому дизайну и шрифтам для изучения, а также ценный совет-руководство к действию: если у тебя пока своего вкуса не хватает, нужно смотреть на работы более опытных и успешных конкурентов. Особенно стоит обращать внимание на Запад: все модные тенденции идут оттуда сейчас

Когда я через полгода приехала в отпуск к родителям в Камышин, то первая мысль, что пришла мне в голову, пока я ехала по городу, была: «Откуда бы было взяться у меня этому визуальному вкусу, если все детство меня окружали такие вывески, где верх дизайнерской мысли – это синими буквами по желтому фону написать ПРОДУКТЫ?»

Но сдаваться она и не собиралась.

"Казань брал, Крокус сити холл брал..." Фото из личного архива.

«В АМЕРИКЕ ДОРОГИ ЛУЧШЕ, А С ДУРАКАМИ СЛОЖНЕЕ»

И вот юная девушка из Камышина уже матерый столичный пиарщик. У нее успешный бизнес в Москве, собственное агентство, красные дорожки через день. «Ну и почему ты решила перебраться Голливуд?», - вопрос, который Светлане Хачиян задавали почти все.

«Хотелось выйти на новый уровень. Во многом на переезд в Америку меня вдохновила мама Милы Йовович. Однажды она позвонила мне по телефону, мы поговорили. Она меня покорила своей открытостью и целеустремлённостью. «А почему бы мне не рискнуть и не попробовать покорить Голливуд?» И вот я здесь в Лос-Анджелесе»

И она опять начала все с нуля.

lana_khachiyan Светлана Хачиян на просторах музыкалльного Голливуда.

Свои первые шаги описывает так:

«Пока ты не откроешь и не раскрутишь свой бизнес, ты для местных просто еще один гастарбайтер Джамшут.

И дело не только в документах, но еще и в других законах, обычаях, менталитете и языке... Поэтому самый первый must have для любого эмигранта – выучить язык»

Как Русская_в_Америке Света часто сравнивает наши страны.

«У них все другое: и обычаи другие, и модели поведения, даже юмор и тот не наш!

Недавно меня спросили, а как здесь обстоят дела с двумя главными бедами России: дураками и дорогами? Что ж, дороги тут, действительно, не в пример лучше российских. Конечно, временами встречаются куски Волгоградской области: в такие моменты ощущаю себя телепортировавшейся на малую Родину. При этом гоголевских луж, что украшают центр города десятилетиями, я здесь не встречала, а вот в Камышине парочку таких помню.

С дураками же здесь все немного сложнее. В Лос-Анджелесе очень много экстравагантных личностей и городских сумасшедших, но с табличками. Наверное, чтобы сразу была видна вся глубина их безумия. Да и обходить их стороной так легче».

Всего за два месяца работы в штатах Светлана умудрилась организовать беспрецедентное по популярности в рускоговорящем коммьюнити событие - концерт Леонида Агутина и звезд шоу «Голос» в Dolby Theatre (зал в котором вручается премия Оскар). Одновременно она участвовала в запуске проекта под названием «Музей иллюзий» на Голливуд Бульваре, который уже посетили сотни знаменитостей. Сейчас пиарит проект на онлайн платформе Younk.com, где любые начинающие музыканты могут выложить свой трек и заработать денег на запись своего клипа. И даже умудрилась заключить контракт с китайским инвесторами и работают над открытием Digital Museum в Лос-Анджелесе.

Кажется, что поток энергии в этой девушке не перестает бить ключом ни на мгновение. Но на самом деле за видимым успехом стоит огромный труд.

«На моем пути #изКамышина_вГолливуд было много препятствий, но ни разу я не сдалась и не опустила руки, даже когда, казалось бы, шансов на успех не было.

Формируйте свою реальность. Главное - взять и поверить, что все вы сможете, что любая цель в вашей жизни достижима! Хотите быть счастливы в браке – будьте, хотите быть успешными и знаменитыми – поверьте, вы этого достойны, и идите к своей цели. Если мы на подсознательном уровне не верим в то, что у нас все получится, то, не замечая даже, сами совершаем такие поступки, что неминуемо ведут нас к фиаско! Ваш успех - он у вас в голове!»