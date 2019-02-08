Фотосессия ко Дню влюбленных: меньше одежды, больше чувств и домашняя атмосфера

14 февраля как пары с небольшим «стажем» отношений, так и крепкие семьи отмечают День всех влюбленных. Одним из самых популярных подарков на этот теплый и романтичный праздник волгоградцы считают фотосессию в стиле «love story». «Комсомолка» поговорила с известными волгоградскими фотографами и узнала, что сегодня в тренде у влюбленных.

УЮТНО, КАК ДОМА

Большинство фотографов сходятся во мнении: поскольку на дворе зима, варианта лучше, чем студийная фотосессия, придумать трудно.

- Я в основном провожу такого рода съемки у себя в студии. На улице практически никто не хочет фотографироваться, холодно. Что касается оформления, то обычно просят в красных и розовых тонах, - комментирует фотограф Дмитрий Погорелов.

Свадебный фотограф Виктория Тумбова добавляет, что среди модных тенденций сегодня можно актуален «кухонный» стиль. Даже если вы еще далеки от штампа в паспорте и вместе готовили только магазинные пельмени, сфотографироваться «как будто мы печем пирог и вымазаны в муке» хотят многие. В коротких шотиках на кухонном столе, с измазанным в сладком креме миксером - то что надо.

Впрочем, далеко не все пары выбирают съемку в студии. Особенно если вы потратили свои лучшие годы на квартиру в ипотеку и кухонный гарнитур вашей мечты.

joy_studio_vlg В моде пижама и домашняя атмосфера

- Я люблю простые, тёплые, уютные, настоящие кадры, а их можно снять и дома, - говорит фотограф Елизавета Климочкина.

РАСТРЕПАНАЯ И В ПИЖАМЕ

В чем сегодня модно фотографироваться? В этом вопросе взгляды профессионалов не так одинаковы. Кто-то предпочитает, чтобы дамы были одеты в пышные платья, кто-то, как Наталья Наумова, полагает, что в одежде не должно быть ничего особенного, и вариант «что есть дома» вполне подойдет. Многие специалисты следят за модными тенденциями:

- Очень хорошо смотрится одежда в одном стиле. Скорее всего, пастельные тона, они всегда выглядят нежно на фотографиях. Макияж стоит делать нюдовый и волосы естественные, сейчас естественность в моде. Главное – выбирать стиль одежды под декор в студии, чтобы на кухню не прийти в вечернем наряде, - комментирует Виктория Тумбова.

avocado_fotostudio Фотосессия ко дню влюбленных

Елизавета Климочкина добавляет, что каких-то общих правил здесь быть не может:

- Единственное что точно нужно непременно сделать - это профессиональный макияж и прическу у хорошего мастера. Это очень поможет вам чувствовать себя уверенней. И облегчит фотографу дальнейшую обработку!

Как же все-таки учесть все правила и создать идеальный образ для душевной и запоминающейся фотосессии?

Уютную атмосферу недолго создать даже дома. Фото: Елизавета Климочкина.

«КП» собрала топ-5 советов от всех фотографов.

1. Выбрать уютное место для съемки.

Красивая студия, родительский дом, морозная улица – главное, чтобы героям было комфортно! И фотографу тоже.

2. Найти подходящую одежду.

Удачные кадры получатся тогда, когда одежда пары сочетается по стилю и подходит к окружающей обстановке.

3. Довериться фотографу.

Настоящий профессионал всегда подскажет, что и как лучше сделать, чтобы ваши фото вышли яркими и необычными.

4. Оставить волнение позади.

Не нужно бояться камеры, своего неумения позировать и так далее. Специалисты точно знают: когда вы посмотрите на свои фото, многие сомнения и страхи просто развеются.

Любовь - это лучшее, во что вы можете одеться. Фото: Виктория Тумбова.

5.Не прятать свои эмоции.

Самое главное на фотосессии в стиле «love story» - это два любящих друг друга человека! Поэтому не бойтесь своих эмоций, радуйте друг друга улыбками и крепкими объятиями, и тогда каждое мгновение праздника запомнится вам на долгие годы!

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Уже завтра в Волгограде для влюбленных пар состоится еще одно значимое событие. 9-10 февраля в ТРК «Акварель» пройдет фестиваль «LOVEFEST». Это свадебная выставка, на которой молодожены могут выбрать специалистов для будущего торжества.