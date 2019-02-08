2019-02-08T14:56:48+03:00
Общество

Врачи борются за жизнь ребенка двухсоткилограммовой мамы, которая не заметила, как его выносила

У 35-летней волгоградки уже есть шесть детей
Екатерина МАЛИНИНА
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Дома женщину с дочкой ждет большая семья. Фото: соцсетиДома женщину с дочкой ждет большая семья. Фото: соцсети
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Пятикилограммовая девочка появилась на свет 6 февраля при весьма необычных обстоятельствах и у необычной мамы. Жительница Клетского района ехала по делам с гражданским мужем в машине, когда почувствовала боли внизу живота. «Кажется, я рожаю!». Мужчина срочно повернул машину в сторону Калачевского роддома. Врач-акушер и неонатолог решили, что везти роженицу в областной центр уже поздно, будут принимать роды в Калаче-на-Дону. Тем более, там недавно построили новенький роддом. Риск для мамы и для малышки был высокий – вес женщины оказался под 200 килограммов. На помощь пришлось позвать даже сотрудников из других отделений: помогали держать живот.

Девочка появилась на свет весом пять килограммов. Правда, здоровье у нее не совсем богатырское: родилась с врожденной пневмонией. Так что малышку в реанимобиле отвезли в Волгоградскую областную детскую больницу. Она пока под присмотром врачей и отдельно от мамы.

По словам волгоградских медиков, ребенок еще в реанимации, состояние тяжелое, но у врачей есть надежда. Они делают все, чтобы спасти новорожденную. Ну а 35-летняя волгоградка сейчас восстанавливается после родов и мечтает увидеть доченьку.

Кстати, дома ее ждут еще шесть детей и гражданский муж. У нее большое хозяйство: семь коров. Но маме помогают все: от мала до велика. Старшая дочка оканчивает школу, младшему сынишке всего два годика. Но и многодетная хуторянка сама не сидит на месте. Несмотря на такой большой вес, управляется и со скотом и с домашними делами.

- Обычная русская женщина, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» про нее в хуторе. - Да, у нее большой вес, но она сама ухаживает за детьми, смотрит за скотиной. В доме уютно и всегда радостно.

Правда, у врачей к волгоградке много претензий. Ведь при таких серьезных диагнозах (у нее сильная гипертония, сахарный диабет, варикоз) она на учет в больницу не вставала и лечиться не хотела. Чудо, что и мама и ребенок живы. Риск оставить сиротами всех остальных детей был очень большой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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