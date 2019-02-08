Грузчику, выкравшему школьницу в Камышине, дали 12 лет «строгача»

Спустя почти год после жуткой истории с выкраденной школьницей в Камышине Волгоградской области райсуд вынес приговор похитителю. 58-летнему мужчине, который пять дней удерживал 11-летнюю Аню Выпрецкую, дали 12 лет колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

Суд признал Сергея Вихлянцева виновным по трем статьям Уголовного Кодекса: «похищение несовершеннолетней», «изготовление поддельного документа с целью облегчения совершения другого преступления», «незаконное хранение взрывчатых веществ».

Напомним, история с пропавшей Анечкой Выпрецкой началась 1 марта 2018-го. В тот день девочка отправилась в школу, но на урока так и не появилась. Она не дошла до учебного заведения буквально несколько сот метров. И как в воду канула.

Школьницу искали буквально всем регионом: полиция, волонтеры, бойцы Росгвардии, просто небезразличные люди… Только правоохранителей было задействовано почти 1300 человек. Была надежда, что девочка жива, поэтому ее искали беспрерывно. И нашли. Случайно, во время поквартирного обхода. Мужчина открыл дверь, а из комнаты закричала Аня.

Девочка живая и здоровая вернулась домой. На удивление похититель не тронул ребенка и пальцем. У него была другая цель - выкуп.

Как выяснилось позже, Сергей Вихлянцев раньше работал в магазине у родителей школьницы грузчиком. Его уволили за пьянство. После этого, он запил еще сильнее. Набрался кредитов, а отдавать их было нечем. Вот он и решился на столь отчаянный поступок.

Впрочем, поначалу мужчина уверял, что девочка сама попросилась к нему домой и не хотела уходить. Мол, она расстроилась из-за разбитого телефона, а он ее пожалел и оставил у себя. При этом почему-то представился школьнице полицейским, и даже показал ей липовое удостоверение. Чтоб заманить, рассказал «байку» о том, что Аня должна ответить на какие-то вопросы, касающиеся ее старшей сестры.

Следователи СУ СК по Волгоградской области доказали злой умысел камышанина. Кроме того, в его квартире нашли незарегистрированное ружье и патроны к нему.