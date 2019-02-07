Куда пойти в Волгограде: Лыжная гонка, День науки и китайский Новый год

В начале февраля детей и взрослых в Волгограде ждут спектакли, концерты, интересные выставки и специальные программы с мастер-классами. Любителей активного отдыха ждет Лыжня России – 2019, День зимних видов спорта. Также в программе – фестиваль современного французского кино и литературный ринг. Путеводитель от «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти и что посмотреть в Волгограде с ребенком, друзьями и всей семьей с 7 по 14 февраля 2019 года.

ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2019

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2019» пройдет 9 февраля уже в 37-й раз. Центральный старт - в Волгограде, на лыжной трассе в сосновом бору на Ангарском. Соберутся лыжники и в других городах и районах области, всего на лыжи встанет около шести тысяч спортсменов и любителей.

Участниками могут стать все желающие. Для массового забега предложат дистанцию 1,5 километра. Опытным спортсменам – 5 и 10 километров. Будет и символическая дистанция на 2019 метров. Все лыжники получат персональные номерные знаки, а также шапки с фирменной символикой мероприятия. А победители и призеры - заслуженные награды.

Регистрация – 7 и 8 февраля с 14.00 до 20.00 в экипировочном центре «Спортия» (ул. Балонина, 2а), на месте проведения - с 9.00 до 10.30. Справки по телефону: (8442) 26-78-88.

От конечной остановки трамвая №2 к месту соревнований в 9.00 и 10.00 пустят автобус.

Лыжная трасса рядом с усадьбой «Сосновый бор», ул. Ангарская, 137/201. Открытие соревнований 9 февраля в 11.45.

Главное, чтобы погода лыжников не подвела.Фото: Андрей МИРЕЙКО

Где взять лыжи напрокат

Прокат беговых лыж в Комсомольском саду: ежедневно с 9.00 до 20.00 (обращаться в кассу аттракционов). Справки по телефону 8-902-363-30-83.

Есть новые беговые лыжи с современными креплениями, лыжные ботинки от 29-го до 46-го размера. Цена вопроса за комплект (лыжи с креплениями, палки, ботинки, одноразовые носки) - 200 рублей в час, два часа - 300, три - 400, четыре - 500. Сутки - 800 рублей. Придется оставить залог - 3000 рублей или документ.

В ЦПКиО прокат лыж работает с 10.00 до 20.00 у колеса обозрения. Час - 200 рублей, каждый последующий - по 100 рублей.

Экипировочный центр Sportia (Волгоград, Центральный район, ул. Балонина, 2а, т.: (8442) 267-888, 8-902-386-12-87). Режим работы: с 10.00 до 18.00. Есть все размеры. Беговые лыжи, ботинки, палки за первые два часа - 200 рублей в час, каждый последующий час - 150 рублей.

ПЕРВАЯ УЛИЦА МИРА

Музей Машкова продолжает проект «Первая улица Мира». В феврале волгоградцам расскажут о «загадочном» доме, ее известных жителях и уникальном архитектурном стиле.

В программе в феврале:

10 февраля в 11.00 - детский праздник «Дом с двойным адресом» с мастер-классом по моделированию и декорированию от Марии Мелиховой и Елены Пилипенко (пр. Ленина, 21).

14 февраля в 18.00 - концерт «Музыка любимых улиц» ко Дню влюбленных. В программе: классика, джаз, духовой оркестр, струнные инструменты и выставка картин (ул. Чуйкова, 37 ).

16 февраля в 16.00 - воркшоп от заслуженного художника РФ Эдуарда Коваля «Создание фирменного стиля. Искусство и технологии продвижения» с творческими заданиями под руководством мастера (ул. Чуйкова, 37 ).

17 февраля в 15.00 - лекция кандидата исторических наук Елены Огарковой «Звезды улицы Мира» о выдающихся земляках (пр. Ленина, 21).

24 февраля в 12.00 - авторская пешеходная экскурсия Елены Огарковой «Улица Мира. Жизнь простая и «звездная» (пр. Ленина, 21).

27 февраля в 18.00 - лекция Ольги Малковой «Скульптура в городской среде. Мировой и отечественный опыт» (пр. Ленина, 21).

Музей Машкова, пр. Ленина, 21; ул. Чуйкова, 37, т.: (8442) 38-24-44; 24-16-79.

ХАРУКИ МУРАКАМИ vs РЮ МУРАКАМИ

В современной японской литературе есть две звезды с одинаковой фамилией, два Мураками. Защитить честь своих любимых авторов на литературном ринге предлагают поклонникам творчества Харуки и Рю Мураками на «арене» областной библиотеки для молодежи. Участники встречи будут обсуждать их жизнь и творчество и делиться впечатлениями от прочитанного.

Волгоградская библиотека для молодежи, ул. Череповецкая, 1, т. (8442) 94-45-42.

8 февраля в 16.00. Вход свободный. 16+

ДЕНЬ НАУКИ

В День российской науки в интерактивном музее откроют интерактивные зоны детский технопарк «Кванториум» и киностудия «Ералаш». С 11 до 13 часов мальчишек и девчонок познакомят с шестью перспективными научно-техническими направлениями, или квантумами: авто, IТ, нано, робототехника, хайтек и энерджи. А с 12 до 14 часов в холле будет работать интерактивная площадка киностудии. И в 14 часов в лектории расскажут о развитии науки и образования в России в XVII - XVIII веках.

Интерактивный парк «Россия - моя история», наб. 62-й Армии, 1Б.

8 февраля с 11 до 15 часов. Вход свободный.

Школьникам и их родителям покажут, что такое кванториум.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИЗ ШВЕЙНОЙ МАШИНКИ В МОДЕЛИ АВТО

Увидеть перерождение швейной машинки Singer волгоградцы могут до 25 февраля в выставочном зале музея Машкова. А превратилась любимая техника нескольких поколений в модели великолепных ретроавтомобилей, мотоциклов, тракторов и других интерьерных вещей. Автор - Сергей Маркачев, механик по призванию, а по сути - настоящий художник.

Выставочный зал музея Машкова, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79).

Перерождение швейной машинки. Фото: ВМИИ

ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО КИНО

Всех любителей французского кино в Волгограде приглашают на кинофестиваль MyFrenchFilmFestival.com. Покажут картины на французском языке с русскими субтитрами.

Театральный зал ВГИИК, ул. Ковровская, 4.

8 февраля в 18.30 - комедия «Гаспар едет на свадьбу» (18+).

9 февраля в 16.00 - комедия «Допрос» (16+).

10 февраля в 16.00 - мелодрама «Ги» (16+).

Вход свободный.

«МАСТЕРСКАЯ ЖЕЛАНИЙ»

Китайский Новый год начинается в первый день второго новолуния после зимнего солнцестояния. В 2019 году праздник приходится на 5 февраля, а отмечать его будут целых две недели. Кстати, в Китае это уже 4717 год, или год Желтой Свиньи. Жителей Волгограда приглашают на специальную программу в музей-заповедник «Старая Сарепта». В субботу там откроется «Мастерская желаний». Гостей ждут атмосфера праздника, ароматы мандариновых благовоний и полное погружение в загадочную культуру Востока. А также красивая фотозона и интересные мастер-классы, на которых можно научиться делать карту желаний по правилам фэн-шуй и талисманы богатства.

Предварительная запись.

Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02 и 51-67-49.

СРЕТЕНСКИЙ БАЛ

Молодежный театр духовно-нравственного сюжета «Миргород» приглашает всех на Сретенский бал в интерактивный музей. В программе - сюрпризы, угощение, творческие номера и, конечно, танцы.

Для гостей будет действовать строгий дресс-код. Дам ждут в длинных платьях. Перчатки, веера приветствуются. Предпочтение синим, голубым, серебряным и белым цветам. Для кавалеров - брюки, рубашка светлых тонов. Жилет, пиджак, галстук - по желанию.

Интерактивный парк «Россия - моя история», наб. 62-й Армии, 1Б. Телефон для записи - 8-904-4-111-114.

17 февраля в 17.00. Вход - по пригласительным билетам.

Концерты

«Музыкальный тур по Европе»

Волгоградский академический симфонический оркестр продолжает «Музыкальный тур по Европе» (абонемент № 4). В программе второго концерта собраны гениальные творения выдающихся немецких композиторов, вошедшие в сокровищницу мирового музыкального наследия: знаменитая токката и фуга ре-минор Иоганна Себастьяна Баха в оркестровой транскрипции, 4-частная классическая симфония Вольфганга Амадея Моцарта («Юпитер») и фрагменты из музыки оперного реформатора Рихарда Вагнера.

Проведут экскурсию по страницам музыки Австрии - Германии именитые музыканты из Беларуси: дирижер Александр Анисимов и солистка-вокалистка Ирина Крикунова.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

10 февраля в 17.00. Билеты: 200 - 700 руб. 0+

Проведет экскурс дирижер Александр Анисимов. Фото: ВОФ

Не пропусти!

«Джаз для двоих»

14 февраля волгоградцев, которые уже обрели или только ищут свою половинку, приглашают на самый романтичный концерт года «Джаз для двоих». В День святого Валентина петь о любви и играть джаз будут ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ», барды, квартет саксофонов, солисты Волгоградконцерта и, конечно же, муниципальный оркестр «Комбо-джаз-бенд» под управлением Анатолия Воронова.

Будут и подарки, и веселые конкурсы для гостей, и удивительная атмосфера, и немало сюрпризов, ведь джаз на балалайках в живом исполнении вряд ли кто слышал.

Волгоградконцерт, ул. Чуйкова, 4а, т. (8442) 50-50-09. 14 февраля в 19.00.

Нэнси Виейра и оркестр Сезарии Эворы

Певица с Островов Зеленого Мыса покорила волгоградскую публику с первых же аккордов. В феврале Нэнси Виейра приезжает в Россию уже в четвертый раз. Заглянет и в Волгоград. От своей великой предшественницы Сезарии Эворы она унаследовала проникновенную манеру исполнения, репертуар и возможность работать с ее авторами, так что стала носителем истинных традиций музыки Кабо Верде.

Так как Дом офицеров закрыли по требованиям пожарной безопасности на неопределенный срок, концерт Нэнси Виейры и оркестра Сезарии Эворы перенесли в ДК профсоюзов. Тем, кто уже купил билеты, будут предоставлены равноценные места в новом зале.

ДК профсоюзов, пр. Ленина, 4, т. 89251437123.

17 февраля в 18.00. Билеты: от 500 руб. 16+

Нэнси Виейра выступит в ДК профсоюзов. Фото: афиша

Театры

«Жизель»

Изысканная пластика, присущая постановкам классических хореографов, великолепные костюмы и сценография в сочетании с прекрасной музыкой оставят яркое, глубокое впечатление. Проверенная временем балетная классика - балет «Жизель» в Царицынской опере.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

8 февраля в 18.30. Билеты: 200 - 1300 руб. 6+

«Свадьба Фигаро»

Известный сюжет Бомарше про умного и ловкого слугу Фигаро превращен великим Моцартом в комическую оперу. Вас ждет яркое, звучное, динамичное, веселое и легкое действо, где любовная интрига разыграна с профессиональным мастерством и изящной изысканностью. Не пропустите праздник!

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

9 февраля в 17.00. Билеты: 200 - 1300 руб. 12+

В Царицынской опере - "Свадьба Фигаро".

«Тетки»

Казачий театр приглашает на искрометную комедию «Тетки» по пьесе Александра Коровкина. По сюжету две сестры бальзаковского возраста живут в доставшемся им в наследство старинном особняке в центре города. Дом становится «лакомым кусочком» и для чиновников, и для многочисленной родни. А дальше разворачивается почти детективная история.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04, билеты онлайн на сайте kazachiy-theatre.ru.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04.

8 февраля в 18.30. 17 февраля в 17.00. Билеты: от 100 руб. 16+

Вас порадуют "Тетки". Фото: Казачий театр.

"Сто поцелуев за шляпу"

Музыкальная сказка по мотивам произведений Ганса Христиана Андерсена - это увлекательный сюжет с дворцовым переполохом, борьбой за сердце принцессы, лесными разбойниками, прекрасным принцем и, конечно, замечательным финалом.

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, билеты онлайн tuz-volgograd.ru

10 февраля в 11.00. 3 марта в 11.00. Билеты: 100 - 300 руб. 6+

"Сто поцелуев за шляпу". Фото: ТЮЗ

Выставки

Штрих и линия

Выставка волгоградских художников «Штрих и линия» открылась в выставочном зале на Краснознаменской. В экспозиции - работы городского открытого конкурса печатной графики среди учащихся художественных школ и работы волгоградских художников.

Выставочный зал, ул. Краснознаменская, 6.

До 18 февраля ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 18.30. Вход - свободный.

Павел Пугачев. " Роман на улице Ольги Форш"

Юрий Колышев: «Художник и город»

В музее ИЗО открывается персональная юбилейная выставка волгоградского художника, мастера архитектурного пейзажа Юрия Колышева «Художник и город». Мастер, который недавно отметил свое 75-летие, представит около ста работ, которые покажут весь его творческий путь от 1960-х годов до наших дней. В экспозиции можно будет увидеть серии «Север России», «Ленинград», «Волгоградская земля», «Европа» и другие.

Музей Машкова, ул. Чуйкова, 37. Открытие 7 февраля в 17.00.

В музее Машкова открывается юбилейная выставка Юрия Колышева. Фото: ВМИИ

«Эхо афганской войны»

Последние советские подразделения покинули Афганистан 15 февраля 1989 года. В краеведческом музее Волгограда покажут «Эхо афганской войны» - выставку, посвященную 30-летию вывода советских войск. В экспозиции - личные вещи, фото и документы наших земляков, которые принимали участие в боевых действиях.

Краеведческий музей, пр. Ленина, 5а, т. (8442) 38-84-46. Открытие 8 февраля в 13.00.