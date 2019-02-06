Реестр добросовестных застройщиков обновили в Волгоградской области

Новые правила ведения реестра добросовестных застройщиков в Волгоградской области утвердили в начале 2019 года. Список надежных строительных организаций теперь будут обновлять дважды в год - на 1 февраля и на 1 августа. По итогам 2018 года в реестр застройщиков с хорошей репутацией региональная инспекция гостройнадзора включила 22 компании. Большинство из них не сдают позиции добросовестных застройщиков уже много лет подряд.

Как сообщили «КП-Волгоград» в гостройнадзоре, в реестр добросовестных застройщиков Волгоградской области на 1 февраля 2019 года вошли АО «Приволжтрансстрой» и АО «Флагман», а также двадцать ООО: «Дедал-Сервис», «Кайлас», «СервисРиэлтСтрой», «Крео», «ЦентрСтрой», «Юпитер», «Селигер», «Стройсервис», «Пересвет-Регион-Дон», «Домостроительная компания», «Волгоградская проектно строительная компания», «ТМ - Строй», «Синара - Девелопмент», «Строительная компания «Волгострой», «ИнтерЭнергоСтрой», «Югстройинвест Плюс», «Пересвет-Юг», «Риэлти Групп», «Строительная компания «Пересвет-Юг» и «Сити-Строй-Волгоград».

Среди критериев, по которым оценивают добросовестность застройщиков, - наличие опыта работы на строительном рынке не менее трех лет и ввод в эксплуатацию за это время не менее одного дома, соблюдение графиков, а также отсутствие проблемных объектов и долгостроев, нецелевого использования денег дольщиков и административных протоколов о нарушении прав дольщиков.