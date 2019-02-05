Елена Исинбаева: «Песня Лободы «А я суперзвезда» - прямо про меня»

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не перестает удивлять своих поклонников. После завершения карьеры в большом спорте она родила двоих детей, активно занимается общественной деятельностью, ведет дела своего благотворительного фонда, увлекается модой, пробует себя в роли художника и готовит выставку картин, а теперь еще и поет. Спортсменка выложила видео в стиле программ караоке-такси, на котором сидя за рулем подпевает Светлане Лободе: «Все люди, как люди, а я - Суперзвезда». При этом чемпионка явно потроллила гламурных девиц с накаченными губами.

- Мой день начался вот так. Ну прямо песня про меня, - подписала Елена Исинбаева и добавила в комментариях. - Если ты действительно чего-то хочешь, ты добьешься.

Поклонники чемпионку поддержали: «Ну вы то Лена, заслуженная суперзвезда!», «Вам нужно клип снять». Кстати, сама Исинбаева уже несколько раз становилась героиней песен.

isinbaevayelena Мой день начался вот так. Ну прям песня про меня от @lobodaofficial

Ей посвятил песню греческий певец и композитор Михалис, а рэпер Мастер Шеff сочинил про нее композицию «Высота».

А пока Елена Исинбаева в родном Волгограде готовит очередной спортивный праздник проекта «Каждый ребёнок достоин пьедестала» для детей из детских домов, социальных учреждений и коррекционных школ, который ее благотворительный фонд проводит при поддержке фонда президентских грантов.