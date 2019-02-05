2019-02-05T15:46:03+03:00
Общество

Полезли в колодец за щенком: школьники устроили целую операцию по спасению животного

На помощь их позвала собака, скулившая у открытого люка в волгоградском дворе
Екатерина МАЛИНИНА
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В колодец смог пролезть только ребенок. Фото: Ольга СамылинаВ колодец смог пролезть только ребенок. Фото: Ольга Самылина
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Внимание к полуоткрытому люку около остановки Нефтяник в Советском районе привлекла собака. Она все утро 5 февраля кружилась вокруг колодца и жалобно выла. Маленькая шавка подбегала к прохожим, ластилась и «звала» к опасному месту, указывая мордашкой на беду. На дне сидел толстенький щенок, который тщетно пытался выбраться. Почти час она искала спасителей. Но из взрослых никто не решился помочь: заглянув внутрь, все отправлялись дальше по своим делам. Неравнодушными оказались лишь школьники. Стайка пацанов от семи до десяти лет быстро окружила «темницу». Ребята организовали бурную деятельность, притащили к дыре доски, фанеру. Но спуститься вниз все-таки не решались. Глубина была почти два метра, а дно завалено мусором.

- Я увидела мальчишек в окно, - рассказывает волонтер Ольга Самылина. - Сразу выйти не могла – работала. Когда спустилась, предложила вместе помочь животному. Но лаз был слишком узким для взрослого человека. Самым смелым среди детворы оказался десятилетний паренек. Я опустилась на колени, держала его за руку, за вторую держали еще три школьника, а спаситель лег на живот и начал сползать в колодец. Чтобы он «приземлился», пришлось полностью лечь на землю и опустить в колодец руки. Щенок был счастлив, что за ним пришли. Правда, он оказался гораздо больше, чем мы думали. Так что паренек с трудом его поднял и передал нам. Затем мы опять все вместе вытянули героя.

Счастью ребят не было предела. Младшеклассники хлопали спасателя по плечу и жали руку. А пока детвора радовалась успеху и закрывала дырку колодца досками, щенок отправился играть с собакой, которая и позвала людей.

- Имен ребят я не спросила, к сожалению, не успела. Но хочется еще раз сказать им "спасибо" за человечность, - говорит волонтер.

КСТАТИ

«Комсомолка» сообщила адрес «Концессиям водоснабжения», в ближайшее время на место выедут специалисты. Компания уже год проводит акцию «Закрой люк – спаси ребенка», сообщить об открытом люке можно по телефону 99-67-96

ИСТОЧНИК KP.RU

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