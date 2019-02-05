16 школ снова «заминировали» и эвакуируют в Волгограде

Силовики Волгограда снова работают в авральном режиме. 5 февраля 2019 года школы вновь получают электронные письма с сообщениями о готовящихся терактах и минировании зданий. К полудню рассылка пришла уже в 16 мест – те же самые, что «минировали» 31 января. Тогда проверки шли до позднего вечера. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Полицейские, МЧС и все экстренные службы вновь выехали на места и проверяют школу за школой. Проводится эвакуация детей и персонала. Школьников вывели на улицы, занятия приостановлены.

- К полудню сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на адреса 16 школ Волгограда, - рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации.

Эвакуация проводится в школах №3, №6, №19, №33, №35, №49, №54, №55, №63, №81, №83, №84, №92, №102, №130, лицее №11 и других учебных заведениях.

Десятки школ снова эвакуируют в Волгограде.Сообщение о готовящихся терактах пришло второй раз за неделю

- Происходило все быстро, поскольку была угроза жизни, - поделился с корреспондентом одни из школьников, которому уже дважды за неделю пришлось пережить эвакуацию. – Было не страшно. Такое чувство, что наши учителя - сотрудники МЧС. Настолько все прошло слаженно.

Напомним, 31 января тревожное сообщение о минировании здания получили более тридцати объектов. «Приключения» пришлось пережить ученикам волгоградских школ №3, №5, №6, №35, №37, №49, №55, №81, №83, №84, лицеев №9 и №11, нескольких школ в Волжском. Угрозы получили несколько торговых центров и больниц, а также городские Думы. А 1 февраля пришлось поволноваться чиновникам - «минировали» администрации районов.

Накануне волна массовых ложных сообщений о минировании прокатилась по Дальнему Востоку, Сибири, соседним Астраханской и Ростовской областям.