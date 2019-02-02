Певица Зара о концерте в честь Сталинградской битвы: «Выступать перед ветеранами было ответственно»

В воздухе витает особая атмосфера, перед началом концерта стоит тишина, зал ЦКЗ переполнен гостями. Среди почетных приглашенных – ветераны Сталинградской битвы. Концерт «От Волги до Берлина» в их честь.

Подарить фронтовикам праздник, поблагодарить за отвагу и мужество со сцены приехала популярная певица Зара – одна из немногих, кто исполняет песни военных лет. После выступлений артистов «Царицынской оперы», Волгоградского ТЮЗа, НЭТа, Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра и Волгоградского музыкального театра, Зара вышла на сцену. Певица исполнила бессмертные композиции «Если б не было войны», «Вальс», а также одну из своих песен «Это просто война».

После душевного выступления Зара рассказала, какие эмоции пережила на сцене, выступая перед ветеранами Сталинградской битвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/689674" frameborder="0"></iframe> В Волгограде отмечают 76-ю годовщину Сталинградской победы. ЦКЗ - Эхо Любви.

- Я хочу поблагодарить за приглашение. Для меня огромная честь в этот великий день, в эту памятную дату выступать здесь, - призналась певица. - Я один из немногих артистов, который исполняет военные песни. Они мне близки, я их чувствую. Удивительная кладезь таких произведений, которую нужно передавать из поколения в поколение. Такие песни рождаются раз в столетие. Их нужно помнить, - уверена Зара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/689680" frameborder="0"></iframe> В Волгограде отмечают 76-ю годовщину Сталинградской победы. ЦКЗ - выступление Зары..

Певица призналась, что даже перед сном вместо колыбельных поет своим детям военные песни.

- Сегодня перед ветеранами выступать было ответственно. Я видела их глаза, в чем-то сама была скованна. Наверное, мы можем только приблизиться к тому, что они пережили! Они подают удивительный пример мужества, силы воли, стойкости. Я очень надеюсь, что приблизилась к эталону исполнения их песен, - надеется певица.