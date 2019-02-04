Сто контейнерных площадок осталось очистить от мусора в Волгограде

В начале января волгоградцы были в шоке от того, что тысячи контейнерных площадок во дворах и в частном секторе зарастали мусором, который просто никто не вывозил. Ситуацию даже назвали мусорным коллапсом. Спустя месяц большую часть мусорок вычистили, старые баки в большинстве своем уступили место зеленым евроконтейнерам. Языком сухих отчетов «работы по обращению с ТКО стабилизировались». И все же к сроку, который обозначили власти города, вычистить весь Волгоград не успели. Осталось привести в порядок еще около сотни из 2900 контейнерных площадок. А волгоградцы уже начали получать квитанции за январь, где отдельной строкой значится плата за «обращение с ТКО». Суммы уменьшили за счет перерасчета за неоказанную услугу на 32 – 64 процента, а жителей частного сектора шести районов и вовсе освободили от платы за вывоз мусора в январе.

- Практически все контейнерные площадки, где было допущено скопление отходов, очищены и переведены на ежедневное обслуживание. На особом контроле муниципалитета остаются порядка 100 контейнерных площадок - около 3,4 % от их общего количества, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии данные на 4 февраля 2019 года. - На большей части площадок захламление произошло из-за бездействия предыдущих исполнителей услуги. Ситуацию также осложнили просчеты регоператора при составлении логистической схемы, что привело к неправильно составленным маршрутным листам и, как следствие, нерегулярному вывозу.

Треть контейнерных площадок в начале года просто потеряли. Сейчас их все поставили на учет. Количество контейнеров к 1 марта увеличат почти вдвое – с 5 до 9,8 тысячи штук. До 95 единиц вырастет и автопарк регоператора, работа которого по-прежнему остается под пристальным вниманием городских и областных властей.

- В частном секторе ситуация также стабилизируется, специалисты администраций районов сегодня инспектируют работу регоператора по соблюдению графиков вывоза ТКО и очистке территорий, где было допущено скопление бытовых отходов. Локальные проблемы устраняются адресно на основании данных районных администраций и жителей, - отмечают в мэрии.

А в областной Думе добавляют, что «при необходимости уменьшение оплаты будет отражено и в квитанциях за февраль».

Если вашу контейнерную площадку еще не убрали и она все еще скрыта под грудой мусора, оставляйте адреса проблемных точек в комментариях. Корреспонденты «КП-Волгоград» передадут информацию регоператору.

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