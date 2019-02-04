Карантин из-за гриппа ввели в 23 школах Волгоградской области

Все больше чихающих и кашляющих волгоградцев встречается в начале февраля на улицах и в транспорте. По данным Роспотребнадзора, грипп набирает обороты и в целом по стране, и в Волгоградской области в частности. Чаще всего атакуют нас вирусы гриппа штамма А/H1N1/pdm09 (свиной грипп) и А/H3N2 (Гонконгский грипп), не менее опасны риновирусы, парагрипп и РС-вирусы. Инфекции чаще всего валят с ног малышей-детсадовцев и школьников от 7 до 14 лет. Эпидемический порог пока еще не превышен. Но в 23 школах Волгоградской области часть классов уже закрыли на карантин. Вынужденные каникулы начались у учеников одной школы в Светлоярском районе. Выборочно по отдельным классам ушли на карантин дети еще в 22 учебных заведениях региона. В целом приостановлены занятия в 2,9% от общего числа школ.

Класс или школу целиком могут закрыть на карантин, если заболеет 20% детей и более. Принимает решение руководитель учебного заведения. Но чаще директора школ такие решения откладывают.

- Приходит на занятия в последнюю неделю только половина класса. Но официально по справке сидят дома меньше 11 человек, а именно такую планку установила директор нашей школы, - рассказали «КП-Волгоград» родители учеников.

Заболели гриппом и ОРВИ на неделе с 28 января по 3 февраля 2019 года 11,7 тысяч жителей области. Половина из них или 5,5 тысячи человек пошли к врачам в Волгограде. Это не считая тех, кто решил лечиться дома. А на больничной койке оказались 4,2% подхвативших вирусные инфекции.

- Показатель заболеваемости по области на 71% ниже эпидемического порога, в Волгограде - на 52%, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА

Прививки от гриппа делать уже поздно. Сейчас медики советуют помнить о личной гигиене - чаще мыть руки и проветривать помещения, не забывать о влажной уборке и протирать тот же телефон, который всегда у вас в руках; не контактировать с подхватившими инфекцию и повышать иммунитет. Места массового скопления людей лучше не посещать, а вот гулять на свежем воздухе - побольше.

Ну а если вирусы все же застанут вас врасплох, не занимайтесь самолечением, а сразу идите к врачу или вызвайте медиков на дом. Ведь грипп больше всего опасен последующими осложнениями.